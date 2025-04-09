В Минске можно бесплатно арендовать недвижимость 2 9.04.2025, 19:20

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Но есть условие.

Столичные власти предлагают взять в безвозмездное пользование 30 объектов недвижимости. Главное условие – создание рабочих мест.

Об этом рассказали в комитете госимущества Мингорисполкома, пишет агентство «Минск-Новости».

Для снижения количества неиспользуемого имущества и оказания поддержки малому и среднему бизнесу каждый месяц анализируются сведения о свободных площадях, которые не востребованы на условиях аренды.

Это различные объекты – как по функциональному назначению, так и по своему техническому состоянию. В некоторых из них нужно провести ремонт, а в отдельных – можно начинать работу хоть завтра.

Самый крупный объект расположен в Партизанском районе по ул. Ванеева, 24-1н. Это часть изолированного помещения, которое находится в подвале жилого дома. Его площадь составляет 316,3 «квадрата».

Изолированное помещение на первом этаже здания по ул. Гамарника, 1-2н, в Советском районе – самый маленький объект, который можно взять в безвозмездное пользование. Его площадь – всего 4 м2.

Более подробную информацию по этим и другим предложениям, а также по алгоритму их предоставления можно найти на интернет-портале Мингорисполкома.

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