Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги чемпионов1
- 9.04.2025, 19:38
«Барселона» примет «Боруссию», «ПСЖ» встретится с «Астон Виллой».
Сегодня, 9 апреля, пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 9 апреля (время — минское):
22:00. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Астон Вилла» (Англия);
22:00. «Барселона» (Испания) – «Боруссия» Дортмунд (Германия).
Ответные матчи 1/4 финала в этих парах пройдут во вторник, 15 апреля.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.