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Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

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  • 9.04.2025, 19:38
Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» примет «Боруссию», «ПСЖ» встретится с «Астон Виллой».

Сегодня, 9 апреля, пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 9 апреля (время — минское):

22:00. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Астон Вилла» (Англия);

22:00. «Барселона» (Испания) – «Боруссия» Дортмунд (Германия).

Ответные матчи 1/4 финала в этих парах пройдут во вторник, 15 апреля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

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