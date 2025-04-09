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ЕС передаст Украине €2,1 млрд за счет доходов от активов РФ

  • 9.04.2025, 19:43
ЕС передаст Украине €2,1 млрд за счет доходов от активов РФ

Киев получит средства до конца месяца.

Евросоюз планирует передать Украине транш помощи в €2,1 млрд до конца апреля. Средства будут взяты из доходов от замороженных в ЕС российских активов. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина в Брюсселе, передает Reuters.

€1 млрд из этого транша пойдет на укрепление украинской оборонной индустрии, уточнила госпожа Каллас. ЕС также работает над передачей Киеву 2 млн снарядов до конца года.

Всего Евросоюз планирует выделить Украине порядка €18 млрд в счет доходов от замороженных российских активов. 20 марта Еврокомиссия объявила о выделении Украине транша в размере €1 млрд за счет российских активов.

ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд российских государственных активов. Еще около $58 млрд активов, включая дома, яхты и самолеты, заморожены у частных лиц. В мае 2024 года ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов для помощи Украине. Благодаря этому в 2024 году Киев получил €3 млрд, 90% этой суммы пошло на содействие ВСУ. Распределение средств пересматривается ежегодно.

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