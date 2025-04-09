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Венгрия пригрозила присоединиться к санкциям против России

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  • 9.04.2025, 20:01
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Венгрия пригрозила присоединиться к санкциям против России
Петер Сийярто

Будапешт поддержит санкции, если Путин откажется от перемирия в Украине.

Венгрия может присоединиться к западным санкциям против России в случае отказа президента Владимира Путина от мирного урегулирования в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который ранее называл санкции Евросоюза против РФ «смехотворными» и провальными, сообщает The Telegraph.

Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт может принять решение о присоединении к антироссийским санкциям, если президент США Дональд Трамп решит реализовать свою угрозу об ударе по российской экономике. В конце марта Трамп пригрозил ввести вторичные санкции на всю российскую нефть, если Путин будет препятствовать прекращению огня и сорвет мирное соглашение. «Наше решение будет определяться обстоятельствами в будущем», — отметил Сийярто в аналитическом центре Королевского института оборонных исследований в Лондоне.

На вопрос о том, поддержит ли Венгрия санкции ЕС, если они будут частью переговорной стратегии Трампа, Сийярто отметил, что надеется на заключение мира между Россией и Украиной и исчезновение необходимости ужесточения антироссийских ограничений. «Если этот позитивный сценарий не реализуется, то нам придется обсудить это», — сказал он.

Кроме того, глава МИД Венгрии предупредил, что Будапешт наложит вето на вступление Украины в ЕС, если Киев не изменит законы, ограничивающие преподавание иностранных языков в школах. Это затруднило изучение венгерского языка этническими венграми в Украине, заявил он.

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