Ученые: Домашние животные улучшают качество жизни 1 9.04.2025, 20:07

Специалисты подсчитали денежный эквивалент счастья от обладания питомцами.

Британские ученые из Кентского университета рассчитали денежный эквивалент счастья от наличия у человека собаки или кошки. Оказалось, что обладание питомцами приносит владельцам существенную сумму в плане удовлетворенности жизнью. Исследование опубликовано в научном журнале Social Indicators Research (SIR).

Вывод был сделан с использованием «подхода к удовлетворенности жизнью» — методологии, разработанной экономистами, и процесса, использующего простой регрессионный анализ для определения неявной цены различных факторов или событий в жизни.

Расчеты показали, что если перевести связанное с четвероногими компаньонами жизненное благополучие в деньги, получившаяся сумма составила около £70 тыс. в год по сравнению с одинокой жизнью.

«Это исследование отвечает однозначным «да» на вопрос, полезны ли для нас домашние животные. Питомцы заботятся о нас, и их общение имеет значительную денежную ценность.

Эту информацию можно использовать в практике здравоохранения и политике, направленной на повышение благополучия и удовлетворенности жизнью людей, имеющих четвероногих любимцев», — отметила ведущий автор исследования, доктор Аделина Гшвандтнер.

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