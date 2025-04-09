Ученые: Домашние животные улучшают качество жизни

Ученые: Домашние животные улучшают качество жизни1
- 9.04.2025, 20:07
Специалисты подсчитали денежный эквивалент счастья от обладания питомцами.
Британские ученые из Кентского университета рассчитали денежный эквивалент счастья от наличия у человека собаки или кошки. Оказалось, что обладание питомцами приносит владельцам существенную сумму в плане удовлетворенности жизнью. Исследование опубликовано в научном журнале Social Indicators Research (SIR).
Вывод был сделан с использованием «подхода к удовлетворенности жизнью» — методологии, разработанной экономистами, и процесса, использующего простой регрессионный анализ для определения неявной цены различных факторов или событий в жизни.
Расчеты показали, что если перевести связанное с четвероногими компаньонами жизненное благополучие в деньги, получившаяся сумма составила около £70 тыс. в год по сравнению с одинокой жизнью.
«Это исследование отвечает однозначным «да» на вопрос, полезны ли для нас домашние животные. Питомцы заботятся о нас, и их общение имеет значительную денежную ценность.
Эту информацию можно использовать в практике здравоохранения и политике, направленной на повышение благополучия и удовлетворенности жизнью людей, имеющих четвероногих любимцев», — отметила ведущий автор исследования, доктор Аделина Гшвандтнер.