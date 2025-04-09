Посол Турции рассказал, с чем связано подорожание отдыха для белорусов

Посол Турции рассказал, с чем связано подорожание отдыха для белорусов1
- 9.04.2025, 20:29
Турция – одно из самых популярных среди белорусов направлений для отдыха.
Посол Турции в Беларуси Гючлю Джем Ышик сказал о причинах подорожания отдыха для белорусов.
— Некоторый рост мог произойти, но тут еще параллельно нужно понимать, что ведется работа, чтобы Турцию избавить от имиджа страны, в которой отдыхать дешево, — отметил дипломат.
По словам посла, Турцию намерены перевести в ранг стран, где достойный и качественный отдых. Сказано, что цифры, касающиеся раннего бронирования, указывают, что среди белорусов сохраняется стабильный спрос на отдых в указанной стране.
— В этом году фиксируется даже рост, и эта информация отражена в средствах массовой информации. Поэтому возможности, чтобы отдохнуть недорого, за разумные деньги, по-прежнему имеется, - подчеркнул посол Гючлю Джем Ышик.
Он заметил, что в 2025 году заметен высокий интерес белорусов к отдыху в Турции, и речь идет не только про пляжный отдых. Дипломат уточнил, что это и зимний, и культурный, и религиозный, и гастрономический, и спортивный, и другие виды туризма.