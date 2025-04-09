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Посол Турции рассказал, с чем связано подорожание отдыха для белорусов

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  • 9.04.2025, 20:29
Посол Турции рассказал, с чем связано подорожание отдыха для белорусов

Турция – одно из самых популярных среди белорусов направлений для отдыха.

Посол Турции в Беларуси Гючлю Джем Ышик сказал о причинах подорожания отдыха для белорусов.

— Некоторый рост мог произойти, но тут еще параллельно нужно понимать, что ведется работа, чтобы Турцию избавить от имиджа страны, в которой отдыхать дешево, — отметил дипломат.

По словам посла, Турцию намерены перевести в ранг стран, где достойный и качественный отдых. Сказано, что цифры, касающиеся раннего бронирования, указывают, что среди белорусов сохраняется стабильный спрос на отдых в указанной стране.

— В этом году фиксируется даже рост, и эта информация отражена в средствах массовой информации. Поэтому возможности, чтобы отдохнуть недорого, за разумные деньги, по-прежнему имеется, - подчеркнул посол Гючлю Джем Ышик.

Он заметил, что в 2025 году заметен высокий интерес белорусов к отдыху в Турции, и речь идет не только про пляжный отдых. Дипломат уточнил, что это и зимний, и культурный, и религиозный, и гастрономический, и спортивный, и другие виды туризма.

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