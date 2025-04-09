В четверг в Беларуси ожидается до +5 градусов 1 9.04.2025, 20:48

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Будет сильный ветер.

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении в четверг, 10 апреля. В стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Так, во многих районах республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с. Ночью возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами по востоку страны пройдет сильный снег, даже метель. Днем на большей части территории Беларуси прогнозируется кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, ночью местами будет наблюдаться слабый гололед.

Погода будет облачной с прояснениями. Температура воздуха опустится до 1-6 градусов мороза в ночное время, днем столбик термометра будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов.

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