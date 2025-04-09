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Беларусь и Колумбия введут безвизовый режим

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  • 9.04.2025, 21:32
Беларусь и Колумбия введут безвизовый режим

Соглашение уже подписано.

Беларусь и Колумбия заключили межправительственное соглашение о безвизовых краткосрочных поездках граждан. Соответствующий документ стороны подписали в Москве, сообщает БелТА.

Соглашение вступит в силу через 30 дней после его ратификации парламентами двух государств.

Стороны рассчитывают, что «безвиз» между Беларусью и Колумбией позволит активизировать двустороннее сотрудничество во всех сферах, в том числе в туризме и деловой среде.

Кроме того, с 30 января этого года вступило в силу соглашение между правительствами Беларуси и Вьетнама о взаимной отмене виз. Граждане двух стран, имеющие действительные национальные паспорта, могут пребывать на территории друг друга без виз не более 30 дней с даты въезда. Однако общий срок пребывания на территории страны не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

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