Беларусь и Колумбия введут безвизовый режим

Беларусь и Колумбия введут безвизовый режим4
- 9.04.2025, 21:32
Соглашение уже подписано.
Беларусь и Колумбия заключили межправительственное соглашение о безвизовых краткосрочных поездках граждан. Соответствующий документ стороны подписали в Москве, сообщает БелТА.
Соглашение вступит в силу через 30 дней после его ратификации парламентами двух государств.
Стороны рассчитывают, что «безвиз» между Беларусью и Колумбией позволит активизировать двустороннее сотрудничество во всех сферах, в том числе в туризме и деловой среде.
Кроме того, с 30 января этого года вступило в силу соглашение между правительствами Беларуси и Вьетнама о взаимной отмене виз. Граждане двух стран, имеющие действительные национальные паспорта, могут пребывать на территории друг друга без виз не более 30 дней с даты въезда. Однако общий срок пребывания на территории страны не должен превышать 90 дней в течение календарного года.