Фондовый рынок США взлетел 5 9.04.2025, 21:34

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Биржевые индексы растут более чем на 5%.

На рынке акций США началось ралли после того, как президент США Дональд Трамп объявил паузу на 90 дней в действии масштабных торговых пошлин для стран, которые не предприняли ответных мер против Соединенных Штатов. На этот период для таких стран будут действовать базовые тарифы в 10%. Для Китая, напротив, пошлины вырастут до 125%.

Динамика основных биржевых индексов США по данным на 20:41 по Минску:

индекс широкого рынка S&P 500 взлетел на 6,34%, до 5298,81 пункта;

промышленный Dow Jones Industrial Average подскочил на 5,51%, до 39 719,46 пункта;

технологический NASDAQ Composite прибавил 8,1%, до 16 504,14 пункта.

«Я санкционировал 90-дневную ПАУЗУ и существенно сниженную на этот период взаимную пошлину в размере 10%, которая также вступает в силу немедленно», — написал Трамп в Truth Social. Глава Белого дома пояснил, что к США с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и пошлинам обратились более 75 стран и они «не предприняли никаких ответных мер».

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