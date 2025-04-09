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В Беларуси открылась необычная ферма

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  • 9.04.2025, 21:58
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В Беларуси открылась необычная ферма

Предприниматель уверен, что спрос на товар точно будет.

Владимир Готовчиц из Барановичей запустил необычный бизнес для Беларуси: решил разводить креветки в деревне Ольховцы Ляховичского района и продавать их живым весом. Мужчина уверен, что спрос на товар точно будет. Ведь белорусы все чаще выбирают ЗОЖ и качественные продукты.

– Заниматься тем, что делают многие, было скучно. Нужно придумать что-то интересное, вот я и придумал – креветочную ферму. Чётко осознаю: всё может накрыться в один день. В этом бизнесе сложно все, – честно рассказывает «Смартпресс» предприниматель, когда мы приехали к нему в гости.

Несколько лет назад Владимир Готовчиц купил пустующее здание школы в деревне Ольховцы Ляховичского района. Сразу хотел открыть агроусадьбу, но планы изменились. Во время пандемии, когда все разговоры сводились только к еде (в том время мужчина с семьей жил в Москве, где был локдаун – прим.), он понял: нужно сделать ставку на качественный товар. И начал читать литературу по теме, смотреть ролики в интернете. В конце 2024 года он завез на ферму первую партию креветок из Астраханской области. В конце этого лета планирует первые продажи.

– Слава в TikTok немного опередила производство. Залил видео в интернет, лег спать, а когда проснулся, там уже более 100 тысяч просмотров (сейчас просмотры ролика перевалили за 600 тыс), – отмечает Владимир. – Надеюсь, все сработает и я буду в числе тех, кто первым стартовал с таким необычным бизнесом.

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