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Так и формируется революционная ситуация

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  • Аббас Галлямов
  • 9.04.2025, 22:04
Так и формируется революционная ситуация
Аббас Галлямов

Недовольство цензурой и требование свободы слова лежало в основе многих революций.

Власти изо всех сил пытаются заткнуть рты иноагентам, разного рода ограничительные инициативы сыплются буквально как из рога изобилия. Параллельно Кремль замедляет Ютюб, а теперь ещё и запускает свои лапы в Телеграм. Злоключения ВЧК-ОГПУ вполне убедительно об этом свидетельствуют.

В среде отечественной либеральной оппозиции популярно мнение, что для большинства жителей страны свобода слова не очень-то и важна. Сложилась эта точка зрения на заре путинской эпохи — во время протестов в защиту НТВ, которые так и не стали по-настоящему массовыми.

На самом деле то было совсем другое время и механически экстраполировать сделанные тогда выводы на сегодняшний день не стоит. Звезда Путина только восходила, у него был полный карт-бланш практически на любые действия. Россияне связывали с новым президентом надежду на улучшение своей жизни, поэтому оказавшись в ситуации конфликта между ним и журналистами, заняли его сторону. НТВшникам граждане, в принципе, тоже симпатизировали, однако никаких особых надежд на них не возлагали. Канал существовал давно, прочно ассоциировался с «проклятыми 90-ми» и если сравнивать со смело идущим в будущее Путиным, выглядел как «вчерашний день».

Сейчас ситуация ровно противоположная. Никаких надежд с Путиным люди уже не связывают, а лояльность тех групп населения, что до сих пор ее сохранили, обусловлена страхом репрессий. Процесс распада стал заметен как минимум в 2018-м. К началу 2020-го электоральный рейтинг Путина, составлявший в 2015 году 76 процентов, снизился до 45-и. После этого ФОМ попросту перестал его публиковать, слишком уж неприглядно всё это выглядело.

Одним из следствий начавшейся делегитимизации режима стала политизация общества. Она выражается, например, в заметно возросшей значимости того, что можно назвать «политическими» и «гражданскими» правами (такими как право на участие в общественной и политической жизни, право на получение информации, свобода мирных шествий и митингов, свобода совести, ну и так далее). В последние годы в структуре ценностей россиян все они росли, в то время как важность материальных, «экономических» прав — снижалась.

Право на свободу слова тоже демонстрирует максимально позитивную динамику. Если в 2017 году в качестве наиболее важного для себя его называли лишь 34 процента респондентов «Левада-центра», то в 2018 году их было уже 42, в 2019-м - 58, а в 2021-м - 61. Рост — без малого двукратный. Из права, важного для трети россиян, свобода слова уверенно превратилась в право, востребованное большинством.

Вряд ли всё это остановит режим. Теряя популярность, ни на что иное, кроме репрессий, он рассчитывать не может. Тем не менее, надо понимать, что действия властей входят в противоречие с ценностными представлениями большинства граждан страны, а значит, лояльность людей будет продолжать падать.

Именно такие вещи ведут к формированию революционной ситуации. Хорошо известно, что недовольство цензурой и требование свободы слова лежало в основе многих революций — от Великой Французской до событий Арабской весны.

Аббас Галлямов, Telegram

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