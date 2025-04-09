В США самолеты будут создавать роботы 9.04.2025, 22:15

Метод позволит создавать аэрокосмическую технику быстрее, точнее и с меньшими затратами.

Американская компания H2 Clipper, специализирующаяся на водородном транспорте и инфраструктуре, получила патент на инновационную систему роевой робототехники.

Этот метод позволит создавать аэрокосмическую технику быстрее, точнее и с меньшими затратами, передает New Voice.

Запатентованная технология заменяет традиционные сборочные линии группами автономных и полуавтономных роботов. Они выполняют задачи по сборке каркаса, креплению деталей и проверке качества, работая с высокой точностью. Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение позволяют роботам улучшать свои действия, сокращая количество ошибок и соблюдая график производства.

Безопасность играет ключевую роль: роботы используют датчики и ИИ для предотвращения столкновений, а также выполняют опасные операции, снижая риски для людей. Уникальность системы заключается в ее мобильности — она не требует стационарных сборочных линий и может работать удаленно.

Технология включает тяжелых подъемных роботов, позволяющих строить конструкции самолетов непосредственно на месте, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. По оценкам, эта система может снизить производственные затраты на 40% и ускорить процесс на 60%.

H2 Clipper изначально разработала этот метод для создания дирижаблей, но его потенциал выходит за рамки одного направления. Компания планирует собрать команду ведущих экспертов для дальнейшего развития технологии и ее адаптации в авиационной промышленности.

H2C также формирует отраслевой консорциум для продвижения Swarm Robotics в авиации, что может стать новым стандартом в аэрокосмическом производстве.

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