В США самолеты будут создавать роботы
- 9.04.2025, 22:15
Метод позволит создавать аэрокосмическую технику быстрее, точнее и с меньшими затратами.
Американская компания H2 Clipper, специализирующаяся на водородном транспорте и инфраструктуре, получила патент на инновационную систему роевой робототехники.
Этот метод позволит создавать аэрокосмическую технику быстрее, точнее и с меньшими затратами, передает New Voice.
Запатентованная технология заменяет традиционные сборочные линии группами автономных и полуавтономных роботов. Они выполняют задачи по сборке каркаса, креплению деталей и проверке качества, работая с высокой точностью. Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение позволяют роботам улучшать свои действия, сокращая количество ошибок и соблюдая график производства.
Безопасность играет ключевую роль: роботы используют датчики и ИИ для предотвращения столкновений, а также выполняют опасные операции, снижая риски для людей. Уникальность системы заключается в ее мобильности — она не требует стационарных сборочных линий и может работать удаленно.
Технология включает тяжелых подъемных роботов, позволяющих строить конструкции самолетов непосредственно на месте, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. По оценкам, эта система может снизить производственные затраты на 40% и ускорить процесс на 60%.
H2 Clipper изначально разработала этот метод для создания дирижаблей, но его потенциал выходит за рамки одного направления. Компания планирует собрать команду ведущих экспертов для дальнейшего развития технологии и ее адаптации в авиационной промышленности.
H2C также формирует отраслевой консорциум для продвижения Swarm Robotics в авиации, что может стать новым стандартом в аэрокосмическом производстве.