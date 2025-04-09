Украина готова обменять пленных граждан КНР на своих военных

Украина готова обменять пленных граждан КНР на своих военных1
- 9.04.2025, 23:46
Об этом заявил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обменивать пленных граждан Китая на украинских военных.
«Готовы. Мы передали информацию. Мы готовы обменивать на украинских воинов. Я хотел бы подчеркнуть», — сказал президент в среду, 9 апреля, во время встречи с журналистами, сообщает «Интерфакс-Украина».
Зеленский опроверг слухи о возможном обмене пленных граждан Китая на политические договоренности или переговоры с руководством КНР.
Глава государства подчеркнул, что подобные предположения не имеют оснований, и подчеркнул, что Украина обменивает пленных исключительно на своих военнослужащих, находящихся в российском плену.
Ранее Зеленский заявил, что в составе армии России против Украины воюет по меньшей мере 155 граждан Китая. О них известно украинским спецслужбам.
Глава государства также назвал имена двух пленных китайцев. Это Ванг Гуанцзюн 1991 года рождения и Чанг Ренбо 1998 года рождения.