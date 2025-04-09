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Украина готова обменять пленных граждан КНР на своих военных

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  • 9.04.2025, 23:46
Украина готова обменять пленных граждан КНР на своих военных

Об этом заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обменивать пленных граждан Китая на украинских военных.

«Готовы. Мы передали информацию. Мы готовы обменивать на украинских воинов. Я хотел бы подчеркнуть», — сказал президент в среду, 9 апреля, во время встречи с журналистами, сообщает «Интерфакс-Украина».

Зеленский опроверг слухи о возможном обмене пленных граждан Китая на политические договоренности или переговоры с руководством КНР.

Глава государства подчеркнул, что подобные предположения не имеют оснований, и подчеркнул, что Украина обменивает пленных исключительно на своих военнослужащих, находящихся в российском плену.

Ранее Зеленский заявил, что в составе армии России против Украины воюет по меньшей мере 155 граждан Китая. О них известно украинским спецслужбам.

Глава государства также назвал имена двух пленных китайцев. Это Ванг Гуанцзюн 1991 года рождения и Чанг Ренбо 1998 года рождения.

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