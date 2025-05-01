В ВСУ появятся халяльные и кошерные сухпайки 1.05.2025, 1:36

Их разработали с учетом религиозных потребностей бойцов.

В Минобороны в среду, 30 апреля, сообщили, что в суточных рационах для украинских военных появятся халяльные и кошерные сухпайки, разработанные с учетом религиозных потребностей бойцов.

В частности, халяльные сухпайки разработаны для военных, которые придерживаются исламских норм питания, говорится на сайте ведомства. Кошерные сухпайки соответствуют требованиям кашрута и предназначены для военнослужащих, исповедующих иудаизм.

В общем сухпайки состоят из трех рационов (завтрака, обеда, ужина). Ассортимент первых блюд состоит из борща с мясом говядины или супов с мясом свинины, курицы, баранины или говядины. Соответственно и перечень вторых блюд включает, в частности, разнообразные каши со свининой, говядиной, бараниной, курицей и т. д.

Продукты халяльных сухпайков должны соответствовать требованиям исламских норм питания и быть сертифицированными аккредитованным органом.

«Благодаря этой технологии, блюда сохраняют свои вкусовые и пищевые качества, при этом не требуют дополнительных условий хранения, что является важным для военных, находящихся на передовой», — заявил начальник Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны подполковник Максим Кайола.

В ведомстве также отметили, что вскоре закупочное агентство Минобороны планирует объявить тендер на закупку дополнительной партии сухпайков, в которые должны войти по новой технической спецификации уже и халяльные и кошерные.

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