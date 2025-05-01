Суд в Испании засекретил расследование масштабного блэкаута на Пиренеях 1.05.2025, 4:16

По просьбе прокуратуры.

Следственный судья Национального суда Испании Хосе Луис Калама, который расследует причину масштабного обесточивания 28 апреля, объявил дело «тайной» по просьбе прокуратуры.

Об этом сообщает El Confidencial в среду, 30 апреля.

По словам судьи, такое решение имеет целью «предотвратить ситуацию, которая может серьезно скомпрометировать результат расследования».

Калама утверждает, что засекречивание дела — это «единственный способ предотвратить вмешательства или манипуляции, направленные на препятствование расследованию и срыв его целей».

Как пишет El Confidencial, во вторник, 29 апреля, судья начал расследование масштабного блэкаута. Он отметил, что хотя причина обесточивания неизвестна, «кибертерроризм является одной из возможных версий».

Ранее директор по операционной деятельности испанской компании Red Electrica Эдуардо Прието заявлял, что кибератаку, как причину обесточивания, можно исключить. По его словам, не было никакого вмешательства в системы управления, которое могло бы вызвать масштабное отключение.

Португальское правительство также не обнаружило признаков кибератаки или преднамеренного вмешательства.

В свою очередь сотрудники португальского сетевого оператора REN заявили, что отключение электроэнергии, которое задело Испанию, Португалию и Францию, было вызвано неисправностью в испанской электросети, а ее вызвало «редкое атмосферное явление» в виде экстремальных колебаний температуры воздуха.

В то же время энергетические операторы обеих стран опровергают кибератаки и «атмосферный феномен», как причину блэкаута.

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