Опрос: Работники часто выдают работу искусственного интеллекта за свою собственную 1.05.2025, 5:59

Люди используют ИИ тайком от руководства и коллег.

Международная сеть KPMG и Мельбурнский университет провели опрос среди 48 340 человек в 47 странах в период с ноября 2024 года по январь 2025 года. Исследовали, как люди используют искусственный интеллект (ИИ). Опрос показал: многие работники умалчивают о том, что выполняют свою работу с помощью искусственного интеллекта, пишет Business Insider.

Результаты исследователи опубликовали в отчете под названием «Доверие, отношение и использование искусственного интеллекта: глобальное исследование 2025 года». Среди опрошенных 58% постоянно используют искусственный интеллект для работы, а примерно треть используют его по крайней мере раз в неделю. Но 57% респондентов признались, что скрывают использование искусственного интеллекта от начальства и коллег и представляют созданный искусственным интеллектом контент как собственный.

Профессор Мельбурнского университета менеджмента Николь Гиллеспи была поражена уровнем «ненадлежащего, сложного и непрозрачного» подхода к использованию искусственного интеллекта сотрудниками компаний. Отчасти такое явление спровоцировано либо запретами на использование ИИ, либо конкуренцией на рабочем месте. Работники чувствуют, что останутся позади, если не будут применять новейшие инструменты, которыми уже пользуются более успешные коллеги, добавила ученая.

Только 47% работников во всем мире отметили, что прошли обучение по использованию искусственного интеллекта. Подавляющее большинство применяет его интуитивно, не проверяя информацию. Так, 66% сотрудников заявили, что используют инструменты искусственного интеллекта, не оценивая точность ответов. Еще 56% сообщили, что совершали ошибки в своей работе из-за подсказок ИИ.

Что касается цифровой безопасности, то респонденты тоже продемонстрировали высокий уровень неосведомленности. Например, 48% сказали, что загружали информацию о компании в общедоступные инструменты искусственного интеллекта.

Представитель KPMG в исследовании Сэм Глоде отметил, что кроме ошибок, утечек данных и рисков соблюдения рабочих требований, серьезное беспокойство вызывает отсутствие прозрачной политики использования искусственного интеллекта на рабочем месте. Поскольку и так многие используют ИИ, стоит легализовать этот процесс и научить людей правильно применять инструменты, предлагаемые разными моделями искусственного интеллекта. До сих пор есть компании, где использование ИИ на рабочем месте запрещено.

В развивающихся странах, таких как Индия, Нигерия и Саудовская Аравия, уровень доверия к искусственному интеллекту был намного выше, чем в развитых экономиках — 82% по сравнению с 65%, пишет издание.

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