На БМЗ работников стали отправлять в отпуска за свой счет 1.05.2025, 6:04

C начала 2025 года Белорусский металлургический завод в Жлобине «заработал» 53,5 млн рублей убытков.

В отдельных цехах Белорусского металлургического завода в Жлобине сотрудников начали отправлять в отпуска без оплаты, сообщил 30 апреля телеграм-канал «Свободный Жлобин». Согласно данным ресурса, речь идет о тех цехах, которые больше других пострадали из-за санкций ЕС и США.

По информации издания «Флагшток», как минимум в электросталеплавильном цехе в апреле 2025 года премии были урезаны на 90%.

По данным официальной статистики, Жлобинский район с начала 2025 года «заработал» 53,5 млн рублей убытков. В марте 2025 года предприятию пришлось снизить производство, «чтобы обеспечить на должном уровне экономику предприятия». Об этом сообщал директор БМЗ Дмитрий Корчик.

Кроме того, он отметил, что теперь завод реализует «масштабный комплекс мер по сокращению затрат, идет поиск способов снижения себестоимости продукции».

По словам заместителя гендиректора Сергея Терлецкого, «период с января по март был непростым по внешним причинам», но с апреля «по некоторым видам продукции наблюдался заметный рост».

При этом топ-менеджер заявлял, что «у завода нет цели работать на склад», поэтому «производство тех типов продукции, которые имеют меньшую эффективность продаж, на предприятии снижают, когда очевидно, что сейчас их продавать невыгодно».

Другой заместитель гендиректора, Николай Анелькин, в конце апреля отмечал, что «сегодня предприятие работает на уровне 90% к прошлому году». По его словам, «такой выбор диктует ситуация, которая складывается: сложности с логистическими цепочками и ценообразование на рынках — более выгодно работать с меньшими объемами, чем иметь риск работать в убыток».

Конкретные проблемы топ-менеджер называл такие:

«Часть металлолома на БМЗ поступает из Беларуси. И это для нас выгодно: как за счет качества самого лома, так и за счет небольшой дистанции доставки. А вот та часть металлолома, которую мы закупаем в различных регионах Российской Федерации, для нас обходится дороже».

Также заместитель гендиректора признал, что «санкции, СВО, запрет проезда к Балтийскому морю — все это увеличивает затраты на транспортировку».

ОАО «БМЗ» — крупнейшее предприятие Жлобина с 11-тысячным персоналом. Сейчас предприятие, кроме своей основной деятельности (производства металлопроката), помогает российскому ВПК, выпуская корпуса для РСЗО.

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