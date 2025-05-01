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Вечер суперголов: «Барселона» и «Интер» устроили яркое шоу в полуфинале Лиги чемпионов

  • 1.05.2025, 0:07
Вечер суперголов: «Барселона» и «Интер» устроили яркое шоу в полуфинале Лиги чемпионов

Триллер с шедевральными голами завершился со счетом 3:3.

Каталонская «Барселона» сыграла вничью с итальянским «Интером» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на «Эстадио Олимпико» в Барселоне завершился со счетом 3:3.

«Нерадзурри» открыли счет уже на 31-й секунде встречи – Маркус Тюрам забил ударом пяткой в дальний угол после прострела Дензела Дюмфриса с правого фланга. Это самый быстрый гол в истории полуфиналов Лиги чемпионов.

На 21-й минуте подопечные Симоне Индзаги увеличили свое преимущество в счете – подача с углового от Хакана Чалханоглу завершилась скидкой головой от Франческо Ачерби и точным ударом в падении от Дюмфриса.

На 24-й минуте каталонцы сократили отставание – 17-летний Ламин Ямаль вошел в штрафную соперника и эффектно попал в дальний угол.

Уже через две минуты Ямаль мог сравнивать счет, но его удар с острого угла перевел в перекладину вратарь миланцев Янн Зоммер.

Однако на 38-й минуте подопечные Ханси Флика все же отыгрались – Педри с правого фланга выполнил заброс на дальнюю штангу, Рафинья головой сбросил в центр, а Ферран Торрес переправил мяч в ворота.

Во втором тайме команды продолжили забивать голы. На 63-й минуте «Интер» снова вырвался вперед – Дюмфрис оформил дубль, головой замкнув подачу Чалханоглу с углового.

Но уже на 66-й минуте «Барселона» восстановила паритет в игре – Рафинья после розыгрыша углового шикарным дальним ударом вколотил под перекладину, но автогол записали на Зоммера, от спины которого мяч оказался в воротах.

Ответный матч между «Интером» и «Барселоной» состоится 6 мая в Милане.

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