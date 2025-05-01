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Один из банков ввел для белорусов изменение по обмену валюты

  • 1.05.2025, 8:06
Один из банков ввел для белорусов изменение по обмену валюты

Изменен перечень признаков повреждений банкнот.

«Белгазпромбанк» сообщил, что изменил перечень признаков повреждений банкнот в иностранной валюте. Новшество заработало с 25 апреля. При этом с 1 июня этот банк снизит комиссию за обмен изношенных и поврежденных банкнот в иностранной валюте.

С 25 апреля банк обновил список повреждений валюты, которые указывают на то, что банкноту нужно заменить на новую (за такую услугу взимают сбор). В этом перечне есть среди прочего такие пункты:

до 10 надрывов/надрезов, длина которых совокупно не превышает 70 мм, в том числе заклеенные прозрачной липкой лентой;

до 15 проколов/отверстий диаметром не более 1 мм каждый;

нанесенная метка маркером для проверки банкнот.

При этом с 1 июня этого года «Белгазпромбанк» намерен изменить размер комиссии за вознаграждение обмен изношенных, поврежденных банкнот в иностранной валюте. Сбор составит 9%, но будет минимум — 3 рубля. Сейчас эта комиссия составляет 12%, минимум — 3 рубля.

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