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Между Украиной, США и Европой готовится новый раунд переговоров

  • 1.05.2025, 8:18
Между Украиной, США и Европой готовится новый раунд переговоров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскрыл подробности.

Франция, Великобритания, Германия, Украина и США готовят следующий раунд переговоров после встреч в Париже и Лондоне. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем и министром обороны этой страны Юрико Бакеса.

В частности, у Сибиги спросили, может ли он подтвердить информацию, что на этой неделе в Киев прибудут американские гости.

«Мы нуждаемся в вовлеченности и лидерстве США в мирных усилиях. Не только Украина, но и мир нуждается. Мы приветствуем мирные усилия США, направленные на достижение справедливого, устойчивого, всеобъемлющего мира для нашего государства», - сказал Сибига.

Министр напомнил, что в Риме недавно президент Украины Владимир Зеленский провел очень содержательную и ценную встречу с президентом США Дональдом Трампом, с дальнейшим развитием.

«Это действительно была встреча с качественно новыми элементами», - отметил Сибига.

Также он отметил, что состоялось несколько раундов переговоров с украинскими ближайшими союзниками в формате Е3 (Германия, Франция, Великобритания) США-Украина в Париже и в Лондоне.

«И безусловно, что следующим шагом будет очередная встреча в таком формате», - подчеркнул Сибига.

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В частности, по его словам, сейчас продолжаются консультации между союзниками по определению места, формата и содержательного наполнения.

«Главное - это содержательное наполнение и результат. А сейчас все наши усилия направлены на достижение справедливого мира, и таким фундаментальным шагом на этом пути должно быть установление безусловного перемирия, которое Украина приняла в Джедди безоговорочно, и сейчас мы должны совместно все давить на Россию, чтобы получить четкое согласие на предложение о безусловном перемирии на суше, воздухе и на море», - отметил Сибига.

Как подчеркнул министр, Украина никогда не была препятствием для достижения мира.

«Поэтому, чрезвычайно важно продолжать эти усилия, и надеюсь, что следующий раунд переговоров, который должен вскоре состояться в таком формате Е3-США-Украина - будет еще одним весомым шагом на пути к достижению справедливого мира», - добавил Сибига.

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