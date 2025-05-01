Между Украиной, США и Европой готовится новый раунд переговоров 1.05.2025, 8:18

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскрыл подробности.

Франция, Великобритания, Германия, Украина и США готовят следующий раунд переговоров после встреч в Париже и Лондоне. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем и министром обороны этой страны Юрико Бакеса.

В частности, у Сибиги спросили, может ли он подтвердить информацию, что на этой неделе в Киев прибудут американские гости.

«Мы нуждаемся в вовлеченности и лидерстве США в мирных усилиях. Не только Украина, но и мир нуждается. Мы приветствуем мирные усилия США, направленные на достижение справедливого, устойчивого, всеобъемлющего мира для нашего государства», - сказал Сибига.

Министр напомнил, что в Риме недавно президент Украины Владимир Зеленский провел очень содержательную и ценную встречу с президентом США Дональдом Трампом, с дальнейшим развитием.

«Это действительно была встреча с качественно новыми элементами», - отметил Сибига.

Также он отметил, что состоялось несколько раундов переговоров с украинскими ближайшими союзниками в формате Е3 (Германия, Франция, Великобритания) США-Украина в Париже и в Лондоне.

«И безусловно, что следующим шагом будет очередная встреча в таком формате», - подчеркнул Сибига.

Реклама

В частности, по его словам, сейчас продолжаются консультации между союзниками по определению места, формата и содержательного наполнения.

«Главное - это содержательное наполнение и результат. А сейчас все наши усилия направлены на достижение справедливого мира, и таким фундаментальным шагом на этом пути должно быть установление безусловного перемирия, которое Украина приняла в Джедди безоговорочно, и сейчас мы должны совместно все давить на Россию, чтобы получить четкое согласие на предложение о безусловном перемирии на суше, воздухе и на море», - отметил Сибига.

Как подчеркнул министр, Украина никогда не была препятствием для достижения мира.

«Поэтому, чрезвычайно важно продолжать эти усилия, и надеюсь, что следующий раунд переговоров, который должен вскоре состояться в таком формате Е3-США-Украина - будет еще одним весомым шагом на пути к достижению справедливого мира», - добавил Сибига.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com