Белорусы продолжают «набеги» на банки: Нацбанк в шоке 1.05.2025, 8:20

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Регулятор спрогнозировал рост цен и падение курса рубля.

В Беларуси население установило очередной рекорд по общей сумме взятых кредитов. Эта задолженность перед банками превысила 27 млрд рублей, следует из данных Нацбанка.

Общая задолженность населения по банковским кредитам, по данным на 1 апреля, составила 27 млрд 137 млн рублей. Это на 364,7 млн рублей больше, чем было месяцем ранее.

Люди продолжает активно обращаться в банки за потребительскими займами. Общая сумма долга по ним на 1 апреля составила 10 млрд 656,7 млн рублей. Это на 207,3 млн рублей больше, чем было на начало марта.

Долги по кредитам на недвижимость на начало апреля была на уровне 16 млрд 441,6 млн рублей. Это на 158,2 млн больше, чем месяцем ранее.

Напомним, у Нацбанка вызывают опасения высокие темпы роста кредитования населения. Регулятор считает, что это «может создать угрозу для финансовой и ценовой стабильности».

21 марта глава Нацбанка Роман Головченко заявил, что регулятор обеспокоен ростом потребительского кредитования, которое порой идет в ущерб финансированию бизнеса, и готов вмешаться в ситуацию, если это потребуется.

Эксперты тем временем указывают на перекосы в экономике, в том числе на скрытую инфляцию, и видят предпосылки для ослабления нацвалюты.

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