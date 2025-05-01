Для белорусских водителей появилось изменение, о котором лучше знать на случай ДТП 1.05.2025, 8:38

1,098

В некоторых случаях страховой полис перестал действовать.

С 23 апреля в Беларуси появились новшества для водителей в отношении страховок. Одно из них касается европротокола — лимит выплат отвязали от евро, теперь он установлен в базовых величинах. Но есть и другое новшество по этим полисам, о котором вы могли не знать, пишет «Зеркало».

Напомним, лимит выплат по европротоколу отвязали от евро, теперь он установлен в базовых величинах — до 150 (сегодня это 6300 рублей). Ранее этот предел составлял 800 евро.

По европротоколам появилось еще одно новшество. Указом, который подписал Александр Лукашенко, ввели новую причину, по которой нельзя оформлять такие полисы, — речь об отсутствии контакта транспортных средств. На это обращает внимание Белорусское бюро по транспортному страхованию.

«Теперь использовать извещение о ДТП можно только в случае, если имел место контакт (столкновение) транспортных средств. Естественно, участвовать в ДТП должны не более двух транспортных средств. Во всех остальных случаях придется вызывать сотрудников ГАИ», — уточнили в бюро.

Причины, по которым в том числе невозможно оформить европротокол, — ущерб из-за ДТП оценивается больше, чем в 150 базовых величин; причинен вред жизни или здоровью; авария произошла с участием более двух транспортных средств. Среди других оснований — отсутствие у участников ДТП договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com