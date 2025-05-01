Стало известно, кто изменил отношение Трампа к Путину
- 1.05.2025, 8:42
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До президента США удалось донести, что глава Кремля проявляет к нему неуважение.
Президент США Дональд Трамп несколько изменил риторику о российском диктаторе Владимире Путине после нескольких месяцев непубличных дипломатических усилий премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Как пишет Politico со ссылкой на источники среди европейских политиков, и Стармер и Макрон убеждали Трампа не давить на украинского президента Владимира Зеленского и направить часть своей злости на Путина. Для этого они использовали аргумент, что Путин выставляет американского президента дураком.
«Публичная критика президента США в адрес Путина позволила дипломатам в Лондоне и Париже сдержанно порадоваться, ведь их усилия в течение последних трех месяцев начали приносить плоды», - написало издание.
Издание детализировало, что ключевую роль в переговорах с командой Трампа играли британские советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл и министр обороны Джон Хили. Их усилия координировались с послом США в Великобритании Марком Бернеттом.
А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми признался, что только в этом году провел 13 разговоров с госсекретарем США Марко Рубио, Стармер и Трамп - «почти» столько же.
«Зеленский однозначно повлиял на ход мыслей Трампа в Риме», - сказал один из британских экс-послов. Он отметил, что Великобритания и Франция постоянно подчеркивали, что Путин «проявляет неуважение к Трампу, все время нарушая перемирие, которое сам же и провозгласил». Дипломат предположил, что это стало особенно чувствительной темой, поскольку Трамп «чутко реагирует на человеческие жертвы - это его действительно беспокоит».
«Теперь Трамп понял, что Путину нельзя доверять. Это то, что Макрон постоянно повторяет и пытается донести до Трампа. Это наша нынешняя стратегия», - детализировал французский чиновник.
Однако, как отмечает Politico, Великобритания и Франция теперь с тревогой ждут, надолго ли хватит жесткой позиции Трампа в отношении Путина.
Аналитик Brookings Institution и экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отметил, что «у Трампа была слепая зона в отношении Путина, который игнорировал запросы США». «Но его свежие заявления намекают на то, что он начал чувствовать, что Путин его использует», - проанализировал Пайфер.