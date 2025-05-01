Историческая сделка: в США объяснили, что значит подписанный с Украиной договор о недрах 1.05.2025, 8:53

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Россия получила мощный сигнал.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал подписанный с Украиной договор о создании совместного Инвестиционного фонда реконструкции «историческим соглашением об экономическом партнерстве» между странами.

Об этом сообщает Минфин США.

Американский министр в своем заявлении объявил, что «30 апреля США и Украина подписали соглашение о создании Американско-украинского инвестиционного фонда реконструкции». Речь идет о так называемом «соглашении о недрах».

Ускорение восстановления Украины

«В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов предоставил обороне Украины после полномасштабного вторжения России, это экономическое партнерство позволяет нашим двум странам сотрудничать и инвестировать вместе, чтобы наши общие активы, таланты и возможности могли ускорить экономическое восстановление Украины», - рассказал Бессент.

По его словам, под руководством президента США Дональда Трампа американский Минфин и Международная финансовая корпорация развития США (DFC) «будут работать вместе с правительством Украины, чтобы завершить программное управление и продвигать это важное партнерство».

«Благодаря неутомимым усилиям президента Трампа по обеспечению длительного мира, я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, которое основывает Инвестиционный фонд восстановления США и Украины», - рассказал Бессент.

Соглашение между Украиной и США - сигнал России

Он напомнил слова Трампа о приверженности со стороны Штатов содействию прекращению «этой жестокой и бессмысленной войны».

«Это соглашение четко сигнализирует России о том, что администрация Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе. Президент Трамп предусмотрел это партнерство между американским и украинским народом, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон длительному миру и процветанию в Украине», - говорится в заявлении американского министра.

Также Бессент добавил «для ясности», что ни государству, ни лицу, которое «финансировало или поставляло российскую военную машину - будет разрешено получить выгоду от восстановления Украины».

«И Соединенные Штаты, и правительство Украины надеются на быстрое введение этого исторического экономического партнерства как для украинского, так и для американского народа», - резюмировал глава Минфина США.

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