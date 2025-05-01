закрыть
1 мая 2025, четверг, 9:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Историческая сделка: в США объяснили, что значит подписанный с Украиной договор о недрах

  • 1.05.2025, 8:53
  • 2,836
Историческая сделка: в США объяснили, что значит подписанный с Украиной договор о недрах

Россия получила мощный сигнал.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал подписанный с Украиной договор о создании совместного Инвестиционного фонда реконструкции «историческим соглашением об экономическом партнерстве» между странами.

Об этом сообщает Минфин США.

Американский министр в своем заявлении объявил, что «30 апреля США и Украина подписали соглашение о создании Американско-украинского инвестиционного фонда реконструкции». Речь идет о так называемом «соглашении о недрах».

Ускорение восстановления Украины

«В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов предоставил обороне Украины после полномасштабного вторжения России, это экономическое партнерство позволяет нашим двум странам сотрудничать и инвестировать вместе, чтобы наши общие активы, таланты и возможности могли ускорить экономическое восстановление Украины», - рассказал Бессент.

По его словам, под руководством президента США Дональда Трампа американский Минфин и Международная финансовая корпорация развития США (DFC) «будут работать вместе с правительством Украины, чтобы завершить программное управление и продвигать это важное партнерство».

«Благодаря неутомимым усилиям президента Трампа по обеспечению длительного мира, я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, которое основывает Инвестиционный фонд восстановления США и Украины», - рассказал Бессент.

Соглашение между Украиной и США - сигнал России

Он напомнил слова Трампа о приверженности со стороны Штатов содействию прекращению «этой жестокой и бессмысленной войны».

«Это соглашение четко сигнализирует России о том, что администрация Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе. Президент Трамп предусмотрел это партнерство между американским и украинским народом, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон длительному миру и процветанию в Украине», - говорится в заявлении американского министра.

Также Бессент добавил «для ясности», что ни государству, ни лицу, которое «финансировало или поставляло российскую военную машину - будет разрешено получить выгоду от восстановления Украины».

«И Соединенные Штаты, и правительство Украины надеются на быстрое введение этого исторического экономического партнерства как для украинского, так и для американского народа», - резюмировал глава Минфина США.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин