В Беларуси резко снизили экспортные пошлины на сжиженный углеводородный газ 1.05.2025, 8:56

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Ставки изменились с 1 мая.

Правительство существенно снизило ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные продукты нефтепереработки. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Ставки изменяются с 1 мая.

Для сжиженных углеводородных газов пошлину снизили с 8,8 доллара за тонну до 90 центов, а для этана, бутана и изобутана — с 7,9 — до 80 центов.

Первые используют для отопления домов, в качестве автомобильного топлива, а также производства нефтехимической продукции. Что касается бутана, то он пригоден также как топливо и пропеллент для аэрозолей, в зажигалках и для производства других химикатов. Этан — один из ингредиентов топлива, предназначенного для походных печей. А изобутан применяется как растворитель.

Пошлины на другие виды нефтепродуктов оставили нулевыми.

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