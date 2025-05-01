Парад Путина под угрозой: в Верховной Раде заинтриговали данными 3 1.05.2025, 8:58

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Украина значительно расширила свои возможности в производстве средств дальнего поражения.

Секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что у Украины есть возможность атаковать ударными дронами парад, который должен состояться в Москве 9 мая.

«Я думаю, что россияне 100% стянуть все ПВО с России, которое только есть, для того, чтобы прикрыть Красную площадь», - подчеркнул он во время эфира на Радио NV.

В то же время народный избранник обратил внимание на то, что за последнее время Украина значительно расширила свои возможности в производстве средств дальнего поражения.

«Я думаю, что все будет стянуто на Красную площадь, но смотрите, у нас сейчас мощные возможности по производству средств дальнего поражения, поэтому скажем так, если есть желание, спланировать такую операцию — это небольшие сложности», — отметил Костенко.

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