Парад Путина под угрозой: в Верховной Раде заинтриговали данными

Парад Путина под угрозой: в Верховной Раде заинтриговали данными3
- 1.05.2025, 8:58
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Украина значительно расширила свои возможности в производстве средств дальнего поражения.
Секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что у Украины есть возможность атаковать ударными дронами парад, который должен состояться в Москве 9 мая.
«Я думаю, что россияне 100% стянуть все ПВО с России, которое только есть, для того, чтобы прикрыть Красную площадь», - подчеркнул он во время эфира на Радио NV.
В то же время народный избранник обратил внимание на то, что за последнее время Украина значительно расширила свои возможности в производстве средств дальнего поражения.
«Я думаю, что все будет стянуто на Красную площадь, но смотрите, у нас сейчас мощные возможности по производству средств дальнего поражения, поэтому скажем так, если есть желание, спланировать такую операцию — это небольшие сложности», — отметил Костенко.