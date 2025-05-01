закрыть
1 мая 2025, четверг, 10:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Чтобы похудеть к лету, из рациона нужно исключить эти 11 продуктов

3
  • 1.05.2025, 9:07
  • 4,216
Чтобы похудеть к лету, из рациона нужно исключить эти 11 продуктов

Опубликован полный список.

Ультраобработанные продукты проникают в ваш рацион чаще, чем вы думаете. Треть из нас заказывают еду на вынос каждую неделю, и большинство ежедневно едят торты или печенье.

«Ультраобработанные продукты становятся все более доминирующими в нашем рационе, обеспечивая более половины потребляемых калорий», - сказала диетолог Ким Пирсон, пишет The Telegraph.

Вот продукты, которых следует избегать, если вы стремитесь похудеть.

1. Пицца

Пиццы на вынос содержат 3700 калорий, что больше, чем в фунте жира.

«Пицца готовится из белой муки, обработанного мяса. Получается ультраобработанная еда с низким содержанием клетчатки и микроэлементов, но высоким содержанием углеводов», - отмеила Пирсон.

2. Лазанья

Это сытное и вкусное блюдо, но оно также калорийно. Готовые варианты могут содержать 700 калорий, 18 г насыщенных жиров и почти 3 г соли.

«Традиционная лазанья часто готовится из белых листов пасты и покупных соусов бешамель, которые полны добавок. Благодаря рафинированным углеводам и обработанным ингредиентам она не способствует хорошему здоровью или эффективному контролю веса», - рассказала диетолог.

3. Чипсы

Они содержат около 200 калорий на порцию в 100 г.

«Чипсы обычно жарят на сильно очищенных маслах. Они крахмалистые и имеют низкую пищевую ценность, но их легко переесть», - подчеркнула диетолог.

4. Круассаны

Хотя круассаны слоеные и вкусные, они полны калорий (обычно содержат 250).

«Круассаны готовятся из белой муки и большого количества масла, что дает мало питательных веществ. Их нежная текстура также означает, что их легко есть быстро и по несколько штук», - сказал Пирсон.

5. Жареная курица

«От панировочных сухарей до масел, используемых для жарки во фритюре, жареная курица не полезна для нашего здоровья», - подчеркнула Пирсон.

6. Мороженое

Мы съедаем около 9 литров мороженого ежегодно. Но это высококалорийное и очень сладкое лакомство может помешать вашим целям по снижению веса, сказала Пирсон.

«Большинство мороженого содержит не только сливки и сахар — ожидайте эмульгаторов, стабилизаторов и ароматизаторов. Оно ультраобработанное, с высоким содержанием добавленного сахара и малополезно для здоровья», - акцентировала диетолог.

7. Торты и печенье

Шесть из десяти из нас едят торты или печенье каждый день. Хотя они могут показаться маленькими, они калорийны и могут помешать потере веса, даже если ваши основные приемы пищи в день полезные.

«Они часто состоят из белой муки, добавленного сахара и комбинации консервантов, чтобы сохранить их в течение длительного времени», - сказала Пирсон и добавила, что они быстро повышают уровень сахара в крови и не дают длительной энергии.

8. Макароны

Макароны с сыром — любимый ужин, но они не принесут никакой пользы, если вы пытаетесь похудеть к лету, а покупные варианты содержат до 900 калорий.

«Блюда из макарон, приготовленные из белой муки и соусов из плавленого сыра, содержат много калорий и рафинированных углеводов»,- объяснила диетолог.

Реклама

Она добавила, что из-за недостатка белка их легко переесть, и после этого вы можете чувствовать себя вялым.

9. Обработанное мясо

Бекон, сосиски и ветчина — все это примеры обработанного мяса. Руководители здравоохранения рекомендуют употреблять не более 70 г в день, потому что они содержат много соли и жира и повышают риск сердечных заболеваний. Вдобавок, они также связаны с набором веса из-за высокого содержания калорий.

10. Сладкие напитки из кофейни

«Латте, фраппе и ароматизированный кофе из кофейни часто содержат несколько порций сиропа, взбитых сливок и подслащенного или безмолочного молока», - сказала Пирсон.

Например, средний тирамису-фраппучино из Starbucks содержит более 400 калорий — почти столько же, сколько и полноценный прием пищи.

Выбирайте обычный кофе с каплей молока или неподслащенный латте со льдом, предложила Пирсон.

11. Бургеры

Помимо того, что это жирное мясо, фастфуд также обычно заворачивается между белыми булочками для бургеров и поливается обработанными соусами, отметила Пирсон.

«Эти ингредиенты ультраобработанные, с высоким содержанием рафинированных углеводов и предназначены для быстрого, а не осознанного употребления», - отметила диетолог и добавила, что они могут способствовать чрезмерному потреблению калорий, поскольку их часто подают с большими порциями картофеля фри и газированными напитками.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин