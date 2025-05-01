Чтобы похудеть к лету, из рациона нужно исключить эти 11 продуктов 3 1.05.2025, 9:07

4,216

Опубликован полный список.

Ультраобработанные продукты проникают в ваш рацион чаще, чем вы думаете. Треть из нас заказывают еду на вынос каждую неделю, и большинство ежедневно едят торты или печенье.

«Ультраобработанные продукты становятся все более доминирующими в нашем рационе, обеспечивая более половины потребляемых калорий», - сказала диетолог Ким Пирсон, пишет The Telegraph.

Вот продукты, которых следует избегать, если вы стремитесь похудеть.

1. Пицца

Пиццы на вынос содержат 3700 калорий, что больше, чем в фунте жира.

«Пицца готовится из белой муки, обработанного мяса. Получается ультраобработанная еда с низким содержанием клетчатки и микроэлементов, но высоким содержанием углеводов», - отмеила Пирсон.

2. Лазанья

Это сытное и вкусное блюдо, но оно также калорийно. Готовые варианты могут содержать 700 калорий, 18 г насыщенных жиров и почти 3 г соли.

«Традиционная лазанья часто готовится из белых листов пасты и покупных соусов бешамель, которые полны добавок. Благодаря рафинированным углеводам и обработанным ингредиентам она не способствует хорошему здоровью или эффективному контролю веса», - рассказала диетолог.

3. Чипсы

Они содержат около 200 калорий на порцию в 100 г.

«Чипсы обычно жарят на сильно очищенных маслах. Они крахмалистые и имеют низкую пищевую ценность, но их легко переесть», - подчеркнула диетолог.

4. Круассаны

Хотя круассаны слоеные и вкусные, они полны калорий (обычно содержат 250).

«Круассаны готовятся из белой муки и большого количества масла, что дает мало питательных веществ. Их нежная текстура также означает, что их легко есть быстро и по несколько штук», - сказал Пирсон.

5. Жареная курица

«От панировочных сухарей до масел, используемых для жарки во фритюре, жареная курица не полезна для нашего здоровья», - подчеркнула Пирсон.

6. Мороженое

Мы съедаем около 9 литров мороженого ежегодно. Но это высококалорийное и очень сладкое лакомство может помешать вашим целям по снижению веса, сказала Пирсон.

«Большинство мороженого содержит не только сливки и сахар — ожидайте эмульгаторов, стабилизаторов и ароматизаторов. Оно ультраобработанное, с высоким содержанием добавленного сахара и малополезно для здоровья», - акцентировала диетолог.

7. Торты и печенье

Шесть из десяти из нас едят торты или печенье каждый день. Хотя они могут показаться маленькими, они калорийны и могут помешать потере веса, даже если ваши основные приемы пищи в день полезные.

«Они часто состоят из белой муки, добавленного сахара и комбинации консервантов, чтобы сохранить их в течение длительного времени», - сказала Пирсон и добавила, что они быстро повышают уровень сахара в крови и не дают длительной энергии.

8. Макароны

Макароны с сыром — любимый ужин, но они не принесут никакой пользы, если вы пытаетесь похудеть к лету, а покупные варианты содержат до 900 калорий.

«Блюда из макарон, приготовленные из белой муки и соусов из плавленого сыра, содержат много калорий и рафинированных углеводов»,- объяснила диетолог.

Реклама

Она добавила, что из-за недостатка белка их легко переесть, и после этого вы можете чувствовать себя вялым.

9. Обработанное мясо

Бекон, сосиски и ветчина — все это примеры обработанного мяса. Руководители здравоохранения рекомендуют употреблять не более 70 г в день, потому что они содержат много соли и жира и повышают риск сердечных заболеваний. Вдобавок, они также связаны с набором веса из-за высокого содержания калорий.

10. Сладкие напитки из кофейни

«Латте, фраппе и ароматизированный кофе из кофейни часто содержат несколько порций сиропа, взбитых сливок и подслащенного или безмолочного молока», - сказала Пирсон.

Например, средний тирамису-фраппучино из Starbucks содержит более 400 калорий — почти столько же, сколько и полноценный прием пищи.

Выбирайте обычный кофе с каплей молока или неподслащенный латте со льдом, предложила Пирсон.

11. Бургеры

Помимо того, что это жирное мясо, фастфуд также обычно заворачивается между белыми булочками для бургеров и поливается обработанными соусами, отметила Пирсон.

«Эти ингредиенты ультраобработанные, с высоким содержанием рафинированных углеводов и предназначены для быстрого, а не осознанного употребления», - отметила диетолог и добавила, что они могут способствовать чрезмерному потреблению калорий, поскольку их часто подают с большими порциями картофеля фри и газированными напитками.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com