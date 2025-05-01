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Уникальное видео с борта самолета «Шимшон»: как израильский «тяжеловес» тушит пожары

  • 1.05.2025, 9:28
  • 1,386
Уникальное видео с борта самолета «Шимшон»: как израильский «тяжеловес» тушит пожары

Требуется несколько часов, чтобы переоборудовать такой самолет в пожарный.

ВВС ЦАХАЛа вечером 30 апреля сбросили с двух самолетов «Шимшон» («Супер Геркулес») более 25 «зарядов» с контейнерами, содержащими химикаты для тушения пожаров, пишут «Детали».

В ближайшие часы еще один самолет сбросит дополнительные заряды.

В середине дня ВВС Израиля отдали приказ о переоборудовании военно-транспортных самолетов «Шимшон» («Супер Геркулес») в пожарные самолеты.

Требуется несколько часов, чтобы переоборудовать такой самолет в пожарный. На нем нужно установить модульную воздушную систему для пожаротушения.

Такая система позволяет сбрасывать контейнеры с химикатами, подавляющими огонь (антипиренами). Военный Hercules может поднять в четыре раза больше воды или химикатов, чем имеющиеся в наличии пожарные самолеты. Первый «Шимшон» начал тушить пожары около 18:00, позже к нему присоединился еще один «Супер Геркулес».

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