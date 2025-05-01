Протас вернулся и с «Вашингтоном» шагает во второй раунд плей-офф НХЛ
- 1.05.2025, 9:31
Белорус провел первый матч после того, как залечил поврежденную ногу.
«Вашингтон Кэпиталс», за который выступает белорусский форвард Алексей Протас вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, пишет sport5.by.
«Столичные» в пятом матче смогли обыграть «Монреаль» (4:1) и выиграть серию с таким же счетом — 4-1.
Алексей Протас появился на льду впервые за 10 матчей. Форвард восстановился после травмы, но результативными действиями не отметился. Зато очередная шайба у россиянина Александра Овечкина.
В составе победителей голами также отметились Джейкоб Чикран, Брэндон Дьюхейм и Том Уилсон (1+1). За «Монреаль» единственную шайбу забросил Эмиль Хейнеман.
Белорус Протас сыграл 16:48 минут (из них 1:23 в меньшинстве), нанес 1 бросок мимо ворот, применил 1 хит, допустил 1 потерю.
«Столичные» впервые с чемпионского сезона 2017/2018 вышли во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретятся с «Каролиной».
А вот как выглядит текущее положение в сериях первого раунда Кубка Стэнли после прошедшей ночи:
Вашингтон – Монреаль – 4:1 (счет в серии: 4-1).
Тампа-Бэй – Флорида – 3:6 (счет в серии: 1-4).
Виннипег – Сент-Луис – 5:3 (счет в серии: 3-2).
Алексей Протас вернулся и с "Вашингтоном" шагает во второй раунд плей-офф НХЛ
Белорус провел первый матч после того, как залечил поврежденную ногу