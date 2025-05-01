Протас вернулся и с «Вашингтоном» шагает во второй раунд плей-офф НХЛ 1.05.2025, 9:31

Белорус провел первый матч после того, как залечил поврежденную ногу.

«Вашингтон Кэпиталс», за который выступает белорусский форвард Алексей Протас вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, пишет sport5.by.

«Столичные» в пятом матче смогли обыграть «Монреаль» (4:1) и выиграть серию с таким же счетом — 4-1.

Алексей Протас появился на льду впервые за 10 матчей. Форвард восстановился после травмы, но результативными действиями не отметился. Зато очередная шайба у россиянина Александра Овечкина.

В составе победителей голами также отметились Джейкоб Чикран, Брэндон Дьюхейм и Том Уилсон (1+1). За «Монреаль» единственную шайбу забросил Эмиль Хейнеман.

Белорус Протас сыграл 16:48 минут (из них 1:23 в меньшинстве), нанес 1 бросок мимо ворот, применил 1 хит, допустил 1 потерю.

«Столичные» впервые с чемпионского сезона 2017/2018 вышли во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретятся с «Каролиной».

А вот как выглядит текущее положение в сериях первого раунда Кубка Стэнли после прошедшей ночи:

Вашингтон – Монреаль – 4:1 (счет в серии: 4-1).

Тампа-Бэй – Флорида – 3:6 (счет в серии: 1-4).

Виннипег – Сент-Луис – 5:3 (счет в серии: 3-2).

Алексей Протас вернулся и с "Вашингтоном" шагает во второй раунд плей-офф НХЛ

Белорус провел первый матч после того, как залечил поврежденную ногу

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