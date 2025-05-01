закрыть
1 мая 2025, четверг, 10:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Протас вернулся и с «Вашингтоном» шагает во второй раунд плей-офф НХЛ

  • 1.05.2025, 9:31
Протас вернулся и с «Вашингтоном» шагает во второй раунд плей-офф НХЛ

Белорус провел первый матч после того, как залечил поврежденную ногу.

«Вашингтон Кэпиталс», за который выступает белорусский форвард Алексей Протас вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, пишет sport5.by.

«Столичные» в пятом матче смогли обыграть «Монреаль» (4:1) и выиграть серию с таким же счетом — 4-1.

Алексей Протас появился на льду впервые за 10 матчей. Форвард восстановился после травмы, но результативными действиями не отметился. Зато очередная шайба у россиянина Александра Овечкина.

В составе победителей голами также отметились Джейкоб Чикран, Брэндон Дьюхейм и Том Уилсон (1+1). За «Монреаль» единственную шайбу забросил Эмиль Хейнеман.

Белорус Протас сыграл 16:48 минут (из них 1:23 в меньшинстве), нанес 1 бросок мимо ворот, применил 1 хит, допустил 1 потерю.

«Столичные» впервые с чемпионского сезона 2017/2018 вышли во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретятся с «Каролиной».

А вот как выглядит текущее положение в сериях первого раунда Кубка Стэнли после прошедшей ночи:

Вашингтон – Монреаль – 4:1 (счет в серии: 4-1).

Тампа-Бэй – Флорида – 3:6 (счет в серии: 1-4).

Виннипег – Сент-Луис – 5:3 (счет в серии: 3-2).

Алексей Протас вернулся и с "Вашингтоном" шагает во второй раунд плей-офф НХЛ

Белорус провел первый матч после того, как залечил поврежденную ногу

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин