Путин проговорился и выдал, кем является на самом деле 2 1.05.2025, 9:34

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Российский диктатор сделал саморазоблачающее заявление.

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз проговорился. Пытаясь обвинить Украину, он признался, кем является на самом деле.

Громкое заявление российский узурпатор сделал 30 апреля, выступая перед детьми на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает Dialog.UA.

Путин утверждал, что национализм — это якобы «первая стадия нацизма». «Это первый шаг! Потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим», — заявил российский диктатор.

Ему тут же припомнили фразу, озвученную в 2014 году на заседании клуба «Валдай». Тогда Путин утверждал, что является «самым большим националистом в России». Похожую фразу он повторил и в 2018 году.

Нынешняя смена риторики Путина — это пропагандистский провал. Попытка оправдать агрессию против Украины «денацификацией» с треском провалилась и не вызывает доверия даже внутри РФ. Поэтому сейчас Путин пытается убедить, что любовь украинцев к своей стране — это плохо.

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