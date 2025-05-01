В Минске запустили сервис такси от А1 1.05.2025, 9:40

Как он работает и сколько стоит поездка?

В Минске 1 мая начал работать новый сервис такси от «А1 Такси». Сообщает издание Tochka.by.

Приложение для клиентов появилось в App Store и Google Play 1 мая.

На начальном этапе сервис будет работать только в Минске, но в перспективе планируется расширение по всей республике, пояснил Tochka.by руководитель «А1 Такси» Евгений Левданский.

— Безусловно, будем расширять на регионы и города по всей стране, — заверил он.

Сейчас к сервису подключено около 3000 машин, но это только начало, признается собеседник.

— В планах — чтобы все перевозчики, которые работают на рынке Беларуси, подключились к нашему сервису, — отмечает Левданский.

Он сообщил, что сам гораздо чаще пользуется личной машиной. Но на такси периодически тоже ездит и прекрасно знает обо всех плюсах и минусах динамического ценообразования.

Тарифы, цены и рейтинги водителей

В «А1 Такси» динамическое ценообразование тоже будет, отмечает собеседник.

— У нас будет и динамический, и фиксированный тарифы. И пассажир сам сможет выбрать, по какому ехать, — говорит Левданский.

А вот система рейтингов пассажиров и водителей пока не рассматривается.

— Иногда оценки очень предвзяты, разбираться с каждой часто нет возможности. Но мы будем обращать внимание на отзывы. Например, если поступит жалоба на грязный салон, то мы заблокируем водителя, пока он не наведет порядок и не предоставит фотоотчет, — уверяет он.

Абоненты А1, кстати, могут смело рассчитывать на особый статус при использовании нового сервиса такси.

— Бонусы будут для всех пассажиров, но максимальную эффективность вы сможете получить, если уже являетесь клиентом А1. Это будет система бонусных баллов, которые можно накопить и, соответственно, потратить по своему выбору, — подчеркнул Левданский.

От «Эконома» до «Бизнеса»

На начальном этапе будут действовать пять тарифов плюс заказ «Аэропорт».

Самый дорогой — «Бизнес», самый дешевый — «Эконом». В первом случае 1 км поездки по городу обойдется в 2,5 рубля. Во втором — от 60 копеек. За пределами МКАД по обоим тарифам придется платить дороже.

По всем тарифам нового сервиса, необходимо выложить определенную сумму за подачу машины. Разбежка — от 3 до 15 рублей.

Если пассажир отменил поездку в момент бесплатного ожидания, он обязан оплатить водителю стоимость подачи автомобиля.

Что касается поездки в аэропорт, то самая дешевая обойдется в 90 рублей, если расстояние не превышает 60 км. За каждый дополнительный километр придется доплатить 1,2 рубля. На машине бизнес-класса — от 150 рублей.

Напомним, этот мобильный оператор, ранее работавший под названием velcom, в 2013 году уже предпринимал попытку выйти на транспортный рынок, он запускал приложение «Такси твоего города». Это был каталог служб такси Минска и других крупных городов с полным перечнем оказываемых услуг, номерами телефонов, стоимостью и возможностью обратной связи.

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