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«Украина нас выносит»: российский военкор взвыл из-за ситуации на фронте

  • 1.05.2025, 9:51
  • 2,454
«Украина нас выносит»: российский военкор взвыл из-за ситуации на фронте

Пропагандист пожаловался, что российское наступление фактически парализовано.

Российский Z-военкор Дмитрий Стешин признал, что агрессия против Украины зашла в тупик. Российская армия практически не движется, парализованная украинскими дронами.

Откровенное заявление он сделал в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает Dialog.UA.

Пропагандист пожаловался, что российское наступление фактически парализовано. Украина эффективно сдерживает движение агрессора с помощью ударных БПЛА. На сегодня расстояние даже 40 км от линии фронта не является безопасным тылом для оккупантов.

«В Часов Яр не смог попасть... Перед нашим багги сбросили с «Бабы Яги» мину противотанковую. Наши двигаются, но очень медленно. Все ушло в малое небо. Мы, к сожалению, отстаем... Мы выпускаем 6 дронов, враг на них выпускает 60. Это цифра из конкретного эпизода боя», — рассказал Стешин.

Он уточнил, что раненым российским штурмовикам приходится неделями ждать эвакуации.

«На одни носилки нужно минимум 6 человек, лучше 8. (Отправить их за раненым — ред.) — положить всех. Отправить за ним броню — это положить броню... Все водители (ВС РФ — ред.) сейчас — это потенциальные смертники», — рассказал он. Также, со слов Стешина, у российской армии нет эффективных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия БПЛА.

«Штурмовики перестали брать наши РЭБы на штурмы. В них нет смысла», — рассказал Z-военкор.

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