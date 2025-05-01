«Украина нас выносит»: российский военкор взвыл из-за ситуации на фронте
- 1.05.2025, 9:51
- 2,454
Пропагандист пожаловался, что российское наступление фактически парализовано.
Российский Z-военкор Дмитрий Стешин признал, что агрессия против Украины зашла в тупик. Российская армия практически не движется, парализованная украинскими дронами.
Откровенное заявление он сделал в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает Dialog.UA.
Пропагандист пожаловался, что российское наступление фактически парализовано. Украина эффективно сдерживает движение агрессора с помощью ударных БПЛА. На сегодня расстояние даже 40 км от линии фронта не является безопасным тылом для оккупантов.
«В Часов Яр не смог попасть... Перед нашим багги сбросили с «Бабы Яги» мину противотанковую. Наши двигаются, но очень медленно. Все ушло в малое небо. Мы, к сожалению, отстаем... Мы выпускаем 6 дронов, враг на них выпускает 60. Это цифра из конкретного эпизода боя», — рассказал Стешин.
Он уточнил, что раненым российским штурмовикам приходится неделями ждать эвакуации.
«На одни носилки нужно минимум 6 человек, лучше 8. (Отправить их за раненым — ред.) — положить всех. Отправить за ним броню — это положить броню... Все водители (ВС РФ — ред.) сейчас — это потенциальные смертники», — рассказал он. Также, со слов Стешина, у российской армии нет эффективных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия БПЛА.
«Штурмовики перестали брать наши РЭБы на штурмы. В них нет смысла», — рассказал Z-военкор.