Трамп сделал первое заявление после подписания сделки о недрах между Украиной и США

Трамп сделал первое заявление после подписания сделки о недрах между Украиной и США1
- 1.05.2025, 9:52
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Он считает, что США получат больше, чем вложат.
Американский президент Дональд Трамп впервые прокомментировал соглашение о недрах после того, как его подписали Украина и США. Он считает, что США получат больше, чем вложат.
Об этом сообщает NewsNation.
Отвечая на вопрос о том, может ли эта сделка каким-то образом «сдерживать» российского диктатора Владимира Путина, Трамп ответил: «Ну, это может быть».
«Мы заключили сегодня соглашение, по которому мы получим, знаете, гораздо больше в теории, чем 350 млрд долларов, но я хотел быть защищенным», - сказал Трамп.
По его словам, именно такую сумму его предшественник Джо Байден передал Украине в виде наличных денег и военной техники. Трамп снова повторил, что США предоставили Украине гораздо больше помощи, чем Европа.
Трамп заявил, что сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи в Ватикане перед похоронами Папы Римского Франциска, что «это очень хорошо», если он подпишет соглашение, потому что «Россия намного больше и намного сильнее».
Напомним, что Украина и США подписали соглашение об экономическом сотрудничестве , более известное как соглашение об украинских недрах.