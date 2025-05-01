Трамп сделал первое заявление после подписания сделки о недрах между Украиной и США 1 1.05.2025, 9:52

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Он считает, что США получат больше, чем вложат.

Американский президент Дональд Трамп впервые прокомментировал соглашение о недрах после того, как его подписали Украина и США. Он считает, что США получат больше, чем вложат.

Об этом сообщает NewsNation.

Отвечая на вопрос о том, может ли эта сделка каким-то образом «сдерживать» российского диктатора Владимира Путина, Трамп ответил: «Ну, это может быть».

«Мы заключили сегодня соглашение, по которому мы получим, знаете, гораздо больше в теории, чем 350 млрд долларов, но я хотел быть защищенным», - сказал Трамп.

По его словам, именно такую сумму его предшественник Джо Байден передал Украине в виде наличных денег и военной техники. Трамп снова повторил, что США предоставили Украине гораздо больше помощи, чем Европа.

Трамп заявил, что сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи в Ватикане перед похоронами Папы Римского Франциска, что «это очень хорошо», если он подпишет соглашение, потому что «Россия намного больше и намного сильнее».

Напомним, что Украина и США подписали соглашение об экономическом сотрудничестве , более известное как соглашение об украинских недрах.

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