«Что там сложного-то? Сел и поехал» 1.05.2025, 10:12

Этим белорусам за 70, а они активно путешествуют по миру.

Традиционно принято считать, что путешествия по миру вне гостинично-пляжных рамок — это исключительно привилегия бурной молодости. Даже в 35—40 лет часики уже понемногу начинают тикать максимум в сторону семейной Турции раз в год, ну а пенсионеры, бодро шагающие по пешим маршрутам на Мадейре, зависающие в барах Парижа и серфящие на Бали, — это что-то совсем уж из параллельной реальности (даже если есть близкие, готовые такой отдых проспонсировать). Журналисты «Онлайнера» нашли белорусов, которые активно разрушают подобные стереотипы. Все они в пенсионном возрасте, но их свежему туристическому опыту позавидует любой зумер-дауншифтер.

«Сейчас путешествуется лучше, чем в молодости»

Нашей первой героине Жанне 63 года. Минчанка работает в страховой компании и на пенсию пока не собирается — в том числе потому, что хочет побольше зарабатывать на путешествия по миру, которые называет главной страстью и ценностью в своей жизни.

— Денег на поездки мне никогда не бывает жалко, хотя в чем-то другом я могу себя сильно ограничивать. Мне даже подруги говорят: «Вроде серьезный человек, купи ты себе хоть шубу, что ты в курточках везде летаешь». А мне эти шубы так фиолетовы! В итоге, конечно, купила под напором, когда была в Эмиратах, — просто чтобы отчитаться: мол, все, она у меня есть, и иногда я буду ее надевать.

Так, «в курточках», Жанна объездила 42 страны. Увлечение путешествиями началось еще при Советском Союзе. За неимением возможности выезжать за границу женщина с подругами каталась по условному зарубежью: Литва, Латвия. Первая же полноценная заграничная поездка в Чехию состоялась, когда Жанне было уже около 50. Это путешествие так запало в душу белоруске, что даже спустя много лет и стран она все еще называет Прагу своим любимым европейским городом.

Затем были поездки по ЕС, которые Жанна называет «автобусными забегами»: едешь, например, в Италию, а по пути смотришь еще четыре локации. Постепенно в лайфстайле укоренилась привычка выезжать куда-то стабильно дважды в год: зимой — на горнолыжный курорт, летом — на море или просто в Европу.

— Долгое время, кроме Евросоюза и Скандинавии, я никуда даже не смотрела. Даже в Турцию впервые попала, уже когда все остальные начали про нее забывать. И то типичный отпуск в отеле там у меня был только один раз. Следующие поездки организовывала сама — в прекрасный регион Олюдениз, тогда еще наших туристов туда даже не возили.

«Тюлений» отдых я вообще не люблю: мне надо, чтобы, кроме моря и пляжа, были еще интересные окрестности, где можно увидеть что-то новое.

В общем, так к моей «европейской партии» подключились Турция, Египет, Вьетнам, Индонезия. В этом году впервые увидела Таиланд. Мой сын (кстати, тоже большой фанат путешествий, как и дочь, это у нас семейное) живет в США — там была несколько раз. Нехоженым регионом у меня пока остается только Африка, но и то потому, что из-за ковида сорвалась поездка в ЮАР и на Мадагаскар. В ближайших планах отправиться куда-нибудь на сафари.

Составить топ любимых стран, как и любой заядлый путешественник, Жанна затрудняется: мол, каждое новое место было круче предыдущего. Самой яркой по эмоциям поездкой она называет отпуск на Бали и еще трех островах Индонезии. Это же был и первый выезд белоруски за пределы Европы. Ударная смесь совершенно иной культуры, роскошной природы и адреналина из-за заставшего врасплох землетрясения сделали свое дело: даже спустя пять лет Жанна взахлеб делится впечатлениями.

Недооцененной среди туристов жемчужиной путешественница считает Хорватию. Жанна уже побывала в Дубровнике, Сплите и нескольких островах — осталась в восхищении от местной архитектуры и людей. В планах исследовать все остальные уголки Хорватии.

— Вообще, Хорватия запомнилась еще и потому, что это был мой первый опыт самостоятельной организации поездки. До этого я везде бывала только в рамках автобусных туров, ну и сын планировал совместные отпуска. А тут я мало того, что сама составляла маршрут, бронировала жилье и переезды (а их было много), так еще и повезла с собой подругу, которая совершенно в этом всем не разбирается!

С тех пор все путешествия я планирую сама. Это не сложно: сын всему обучил.

На месте тоже нормально ориентируюсь. Везде, если что, есть хорошие люди, которые помогут. А еще есть великая сила интернета. К тому же перед тем, как отправляться в какое-то новое место, я стараюсь детально изучить всю информацию о нем: как добраться, какие есть ограничения, как, в конце концов, билеты в транспорте купить. Работа в этом плане проводится большая.

Во время поездок Жанна пользуется приложениями с аудиогидами — с их помощью она лучше узнает города, по которым гуляет. С английским у путешественницы проблем нет, как и с коммуникабельностью в целом, поэтому женщина никогда не чувствовала себя в другой стране растерянно. Жанна говорит, что может спокойно путешествовать даже без компании: в одиночку она уже, например, изучала Швейцарию и французское побережье.

— Хотя ездить с кем-то мне, конечно, больше нравится: я очень болтливая, мне нужен кто-то рядом. Благо с компанией никогда проблем нет. Для поездки в Таиланд я вообще собрала сразу шестерых любимых друзей. Все летели в страну впервые, а я одна планировала весь маршрут. Теперь могу называть себя групповым гидом!

Насыщенные рассказы белоруски о трипе на Нуса-Пениду и лайфхаки, как экономно провести две недели на Лазурном берегу, которые обычно можно услышать от 20-летних дауншифтеров, даже как-то неловко перебивать вопросом про возраст. Но Жанна удивляет заявлением, что сейчас ей путешествуется лучше, чем в молодости. Раньше, по ее словам, сильным ограничением был комфорт детей, которые вряд ли бы стали «весь день бегать по городам, весям и горам». А еще — отсутствие финансов и понимания, какой именно тип путешествий предпочитаешь.

— Может, у кого-то ноги болят и «хвост отваливается» — это уже другая история. Я лично всегда занималась фитнесом и старалась держать себя в форме. Есть, конечно, возрастные проблемы, как и у всех. Но я предпочитаю на них не зацикливаться. Устала — села на лавочку в парке, насладилась видом красивого фонтана, встала и «пилю» дальше.

В каждой поездке я ловлю себя на мысли: вот оно какое простое, счастье.

Дома ты утопаешь в повседневной рутине, бегаешь туда-сюда, а там начинаешь видеть мир. И это то, что я стараюсь сохранять в себе после каждого путешествия: умение наслаждаться миром, неспешно созерцать его. К сожалению, в обычное время не всегда получается, но я чувствую, что скоро научусь.

«Стараюсь «хватать» всего побольше, смотреть, удивляться»

С утверждением, что в зрелом возрасте путешествия становятся только интереснее, соглашается и Людмила Адамовна, 72-летняя преподавательница Академии управления, притом что матерым туристом женщина заделалась еще в студенчестве: вместе с первым мужем объездила и обошла весь СССР — от Карпат и Кавказа до Камчатки и Тянь-Шаня.

А с 2004 года, в 52-летнем возрасте, принялась активно исследовать Европу в автобусных турах. Затем случились Таиланд, Камбоджа, Шри-Ланка, ОАЭ. Так за 20 с лишним лет «накапали» 32 посещенные страны.

— Возраст, конечно, накладывает свои обстоятельства. Уже нет быстрой реакции, нет, в отличие от молодежи, понимания, как самостоятельно зафрахтовать себе гостиницу или что-то в этом роде. Это минус, конечно, что ты уже не настолько мобилен и не так хорошо дружишь с интернетом.

Но что касается остроты впечатлений, все ровно наоборот — из-за того, что стремишься побольше успеть. Например, когда я была в тех же Эмиратах, понимала, что вряд ли еще раз прилечу туда. Поэтому старалась «хватать» всего и побольше, смотреть, удивляться.

Во всех своих путешествиях Людмила Адамовна прибегала к помощи турагентов. Говорит, что ей так просто сподручнее: специалистам женщина доверяет брони отелей и трансфер, но программу внутри страны составляет самостоятельно.

— Я люблю активный отдых, да и вообще считаю себя бесстрашной.

Даже если я приезжаю в ту же Турцию, мне надо попробовать и изучить все по максимуму: в Каппадокии прыгала с парашютом, в Олюденизе летала на параплане. В Таиланде жила в пяти минутах от моря, но мне было куда более интересно изучить страну. В итоге все десять дней я провела в поездках и на экскурсиях, в том числе двухдневных.

Еще до того, как лететь, я стараюсь заранее прошерстить все, узнать, есть ли русскоговорящие гиды, созвониться с ними, все забронировать. Прошлой зимой летала в ОАЭ, так еще в Минске связалась со всеми гидами, и на месте они устроили мне пять или шесть экскурсий. Куда-то и сама ездила — в Парк цветов в Дубае, например. Что там сложного-то? Сел на метро да поехал…

Настолько спокойные рассуждения Людмилы Адамовны могут удивить даже опытных туристов. Ну а ситуация, в которой бабушка прыгает с парашютом где-то в Турции и сама катается по Дубаю, для многих белорусов так и вовсе что-то из категории снов при температуре 39. Спрашиваем у женщины, не случалось ли при таком активном образе жизни в путешествиях каких-нибудь ситуаций, в которых ей пришлось опасаться за свою безопасность. Людмила Адамовна лишь отмахивается: дескать, в любой точке мира полно адекватных и русскоговорящих людей, бояться нечего.

— В том же Таиланде, где я была совершенно одна, опасалась разве что пробовать экзотическую еду: мало ли что случится, потом никто не будет даже знать, где я и что я. В Эмиратах не на шутку испугалась за свою подругу, которая подхватила какой-то вирус. В Испании однажды заблудилась и кое-как смогла найти дорогу обратно. Но больше откровенно стремных ситуаций не припомню: никаких нападений, ограблений и прочего переживать, слава богу, не приходилось.

Ничего не надо бояться. Мой девиз по жизни — «Не боги горшки обжигают». Так что со всем можно справиться, было бы желание.

С возрастом, конечно, начинаешь беспокоиться за здоровье, приходится принимать больше каких-то профилактических мер, чтобы ничего не случилось. Но, пока силы есть, буду продолжать смотреть мир. Хочу вот в Иорданию съездить, в Тунисе было бы интересно побывать. Из Европы еще осталась незакрытой Греция — тоже надо наверстать.

Чаще всего белоруска путешествует в компании подруги, реже — вместе с дочерью. Правда, та, как правило, любит каждый год отдыхать на любимой Шри-Ланке, а Людмиле Адамовне нравится постоянно открывать для себя что-то новенькое. Недавно вот вернулась из первой поездки в Китай: побывала в парке Чжанцзяцзе (это там, где снимали «Аватар») и на Великой стене.

— Еще хочу сказать моим ровесникам, которые размышляют о путешествии, чтобы не думали, что это все стоит каких-то очень уж больших денег. Например, мне поездка в Эмираты обошлась в $750: это дорога туда-обратно и проживание с завтраками. Экскурсии тоже разные бывают, можно найти и что-то подешевле. А на море позагорать — так это вообще бесплатно.

«Неправильно думать, что путешествия — только для молодежи»

Семидесятишестилетние Людмила Михайловна и Петр Иванович — как раз из тех, кто распробовал путешествия только ближе к пенсии. В 2012 году сын взял их в свое свадебное путешествие на Мальдивы — до этого супруги лишь каждый год ездили в Иркутскую область, на родину Людмилы Михайловны, и отдыхали на Байкале. Затем было «боевое крещение» турецким all inclusive. Семидесятипятилетний юбилей Людмилы Михайловны пенсионеры отметили в Берлине — а там понеслось.

— Решили отдохнуть в городе Линдос, что на острове Родос. Он нас, конечно, поразил своей исторической застройкой, людьми, морем, греческой кухней, — рассказывает Петр Иванович. — После этого слетали на остров Корфу, а затем отправились в Рим. Пробыли там всего четыре дня, но такого впечатления пока не получали ни от одного города: там же на каждом шагу, извиняюсь за выражение, артефакты из-под земли торчат! Тот же Колизей можно много раз увидеть на картинках, но вживую — это совсем другое дело. Когда осознаешь, что все это построено больше 2 тыс. лет назад, трудно подобрать слова, чтобы описать восторг.

Мы созваниваемся с супругами во время их очередного отдыха — в этот раз на Майорке. Пенсионеры наперебой делятся эмоциями от архитектуры, людей и атмосферы в столице острова, Пальме, и рассказывают, что совсем скоро улетят в Стокгольм, откуда собираются отправиться в путешествие по Скандинавии.

— Вы, может, думаете, что это мы сами такие продвинутые? Нет, это дети молодцы, что подбивают нас на все это, — скромничает Людмила Михайловна.

Наши еще первые поездки в Турцию — заслуга невестки. Сейчас же за всю логистику отвечает дочь: она бронирует жилье на Booking.com, мониторит дешевые билеты на самолет, заказывает трансферы и держит со всеми связь.

Английского мы, к сожалению, не знаем совсем. На месте пользуемся переводчиком в телефоне. Например, в аэропорту Пальмы попросили молодого человека помочь найти место, откуда отправляется трансферный автобус, и он нас провел. Сами бы, скорее всего, не успели: времени всего час, аэропорт огромный.

Петр Иванович подхватывает разговор, вовсю расхваливая возможности онлайн-переводчика, с помощью которого в их случае оказалось реально и решить некоторые проблемы, и завести новые знакомства.

— Мы приехали в Пальму во время Пасхи. В праздники там ничего не работало, все экскурсионные бюро тоже были закрыты. Я на автобусной остановке обратился к мужчине, включив на переводчике испанский язык. Оказалось, что он болгарин, который знает русский. Предложил поводить нас по центру города.

Еще познакомились с испанцем, который живет в Колумбии. И пообщались с француженкой из Швейцарии. А на ресепшене в отеле администратор, узнав, что мы из Беларуси, включил на своем переводчике белорусский язык. Было очень приятно.

В целом супруги говорят, что с каждым следующим путешествием чувствуют себя за границей увереннее. Людмила Ивановна смеется: мол, постоянно зарекается лететь куда-то снова, но остановиться уже сложно. Тем более близкие продолжают активно провоцировать на новые приключения: в Норвегии, например, бабушку с дедушкой «перехватит» внук, который подготовил целый автомобильный трип по стране.

— Если здоровье позволяет, конечно же, надо путешествовать. Понятное дело, в горы лезть уже, может, и не стоит. Но мы и не собираемся, больше предпочитаем прогуляться по какой-нибудь набережной, посидеть в кафе, посмотреть на людей.

Неправильно думать, что путешествия — это только для молодежи.

Поездив по разным странам, мы сами убедились, что среди туристов есть люди очень преклонного возраста, даже в инвалидных колясках. Старички со старушками идут, за ручки держатся. Это нормально, на это никто даже внимания не обращает.

Супруги не сомневаются, что будут продолжать путешествовать. Правда, в сентябре заканчивается двухлетняя шенгенская виза, но запись в посольство на новую уже давно есть, так что все должно быть нормально. Кроме того, Людмила Михайловна и Петр Иванович прикладывают все усилия, чтобы смотреть мир не мешали проблемы со организмом: занимаются спортом, отхаживают по 10 тыс. шагов в день, оздоравливаются в белорусских санаториях.

— Совет всем, кто хочет начать путешествовать: не откладывайте ничего на старость. И даже на завтра не откладывайте, садитесь и езжайте, — мотивирует Петр Иванович. — За время наших путешествий мы поняли, что мир — это одна большая семья, а вокруг в большинстве своем добрые и порядочные люди. Бояться не надо.

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