закрыть
1 мая 2025, четверг, 10:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Что там сложного-то? Сел и поехал»

  • 1.05.2025, 10:12
«Что там сложного-то? Сел и поехал»

Этим белорусам за 70, а они активно путешествуют по миру.

Традиционно принято считать, что путешествия по миру вне гостинично-пляжных рамок — это исключительно привилегия бурной молодости. Даже в 35—40 лет часики уже понемногу начинают тикать максимум в сторону семейной Турции раз в год, ну а пенсионеры, бодро шагающие по пешим маршрутам на Мадейре, зависающие в барах Парижа и серфящие на Бали, — это что-то совсем уж из параллельной реальности (даже если есть близкие, готовые такой отдых проспонсировать). Журналисты «Онлайнера» нашли белорусов, которые активно разрушают подобные стереотипы. Все они в пенсионном возрасте, но их свежему туристическому опыту позавидует любой зумер-дауншифтер.

«Сейчас путешествуется лучше, чем в молодости»

Нашей первой героине Жанне 63 года. Минчанка работает в страховой компании и на пенсию пока не собирается — в том числе потому, что хочет побольше зарабатывать на путешествия по миру, которые называет главной страстью и ценностью в своей жизни.

— Денег на поездки мне никогда не бывает жалко, хотя в чем-то другом я могу себя сильно ограничивать. Мне даже подруги говорят: «Вроде серьезный человек, купи ты себе хоть шубу, что ты в курточках везде летаешь». А мне эти шубы так фиолетовы! В итоге, конечно, купила под напором, когда была в Эмиратах, — просто чтобы отчитаться: мол, все, она у меня есть, и иногда я буду ее надевать.

Так, «в курточках», Жанна объездила 42 страны. Увлечение путешествиями началось еще при Советском Союзе. За неимением возможности выезжать за границу женщина с подругами каталась по условному зарубежью: Литва, Латвия. Первая же полноценная заграничная поездка в Чехию состоялась, когда Жанне было уже около 50. Это путешествие так запало в душу белоруске, что даже спустя много лет и стран она все еще называет Прагу своим любимым европейским городом.

Затем были поездки по ЕС, которые Жанна называет «автобусными забегами»: едешь, например, в Италию, а по пути смотришь еще четыре локации. Постепенно в лайфстайле укоренилась привычка выезжать куда-то стабильно дважды в год: зимой — на горнолыжный курорт, летом — на море или просто в Европу.

— Долгое время, кроме Евросоюза и Скандинавии, я никуда даже не смотрела. Даже в Турцию впервые попала, уже когда все остальные начали про нее забывать. И то типичный отпуск в отеле там у меня был только один раз. Следующие поездки организовывала сама — в прекрасный регион Олюдениз, тогда еще наших туристов туда даже не возили.

«Тюлений» отдых я вообще не люблю: мне надо, чтобы, кроме моря и пляжа, были еще интересные окрестности, где можно увидеть что-то новое.

В общем, так к моей «европейской партии» подключились Турция, Египет, Вьетнам, Индонезия. В этом году впервые увидела Таиланд. Мой сын (кстати, тоже большой фанат путешествий, как и дочь, это у нас семейное) живет в США — там была несколько раз. Нехоженым регионом у меня пока остается только Африка, но и то потому, что из-за ковида сорвалась поездка в ЮАР и на Мадагаскар. В ближайших планах отправиться куда-нибудь на сафари.

Составить топ любимых стран, как и любой заядлый путешественник, Жанна затрудняется: мол, каждое новое место было круче предыдущего. Самой яркой по эмоциям поездкой она называет отпуск на Бали и еще трех островах Индонезии. Это же был и первый выезд белоруски за пределы Европы. Ударная смесь совершенно иной культуры, роскошной природы и адреналина из-за заставшего врасплох землетрясения сделали свое дело: даже спустя пять лет Жанна взахлеб делится впечатлениями.

Недооцененной среди туристов жемчужиной путешественница считает Хорватию. Жанна уже побывала в Дубровнике, Сплите и нескольких островах — осталась в восхищении от местной архитектуры и людей. В планах исследовать все остальные уголки Хорватии.

— Вообще, Хорватия запомнилась еще и потому, что это был мой первый опыт самостоятельной организации поездки. До этого я везде бывала только в рамках автобусных туров, ну и сын планировал совместные отпуска. А тут я мало того, что сама составляла маршрут, бронировала жилье и переезды (а их было много), так еще и повезла с собой подругу, которая совершенно в этом всем не разбирается!

С тех пор все путешествия я планирую сама. Это не сложно: сын всему обучил.

На месте тоже нормально ориентируюсь. Везде, если что, есть хорошие люди, которые помогут. А еще есть великая сила интернета. К тому же перед тем, как отправляться в какое-то новое место, я стараюсь детально изучить всю информацию о нем: как добраться, какие есть ограничения, как, в конце концов, билеты в транспорте купить. Работа в этом плане проводится большая.

Во время поездок Жанна пользуется приложениями с аудиогидами — с их помощью она лучше узнает города, по которым гуляет. С английским у путешественницы проблем нет, как и с коммуникабельностью в целом, поэтому женщина никогда не чувствовала себя в другой стране растерянно. Жанна говорит, что может спокойно путешествовать даже без компании: в одиночку она уже, например, изучала Швейцарию и французское побережье.

— Хотя ездить с кем-то мне, конечно, больше нравится: я очень болтливая, мне нужен кто-то рядом. Благо с компанией никогда проблем нет. Для поездки в Таиланд я вообще собрала сразу шестерых любимых друзей. Все летели в страну впервые, а я одна планировала весь маршрут. Теперь могу называть себя групповым гидом!

Насыщенные рассказы белоруски о трипе на Нуса-Пениду и лайфхаки, как экономно провести две недели на Лазурном берегу, которые обычно можно услышать от 20-летних дауншифтеров, даже как-то неловко перебивать вопросом про возраст. Но Жанна удивляет заявлением, что сейчас ей путешествуется лучше, чем в молодости. Раньше, по ее словам, сильным ограничением был комфорт детей, которые вряд ли бы стали «весь день бегать по городам, весям и горам». А еще — отсутствие финансов и понимания, какой именно тип путешествий предпочитаешь.

— Может, у кого-то ноги болят и «хвост отваливается» — это уже другая история. Я лично всегда занималась фитнесом и старалась держать себя в форме. Есть, конечно, возрастные проблемы, как и у всех. Но я предпочитаю на них не зацикливаться. Устала — села на лавочку в парке, насладилась видом красивого фонтана, встала и «пилю» дальше.

В каждой поездке я ловлю себя на мысли: вот оно какое простое, счастье.

Дома ты утопаешь в повседневной рутине, бегаешь туда-сюда, а там начинаешь видеть мир. И это то, что я стараюсь сохранять в себе после каждого путешествия: умение наслаждаться миром, неспешно созерцать его. К сожалению, в обычное время не всегда получается, но я чувствую, что скоро научусь.

«Стараюсь «хватать» всего побольше, смотреть, удивляться»

С утверждением, что в зрелом возрасте путешествия становятся только интереснее, соглашается и Людмила Адамовна, 72-летняя преподавательница Академии управления, притом что матерым туристом женщина заделалась еще в студенчестве: вместе с первым мужем объездила и обошла весь СССР — от Карпат и Кавказа до Камчатки и Тянь-Шаня.

А с 2004 года, в 52-летнем возрасте, принялась активно исследовать Европу в автобусных турах. Затем случились Таиланд, Камбоджа, Шри-Ланка, ОАЭ. Так за 20 с лишним лет «накапали» 32 посещенные страны.

— Возраст, конечно, накладывает свои обстоятельства. Уже нет быстрой реакции, нет, в отличие от молодежи, понимания, как самостоятельно зафрахтовать себе гостиницу или что-то в этом роде. Это минус, конечно, что ты уже не настолько мобилен и не так хорошо дружишь с интернетом.

Но что касается остроты впечатлений, все ровно наоборот — из-за того, что стремишься побольше успеть. Например, когда я была в тех же Эмиратах, понимала, что вряд ли еще раз прилечу туда. Поэтому старалась «хватать» всего и побольше, смотреть, удивляться.

Во всех своих путешествиях Людмила Адамовна прибегала к помощи турагентов. Говорит, что ей так просто сподручнее: специалистам женщина доверяет брони отелей и трансфер, но программу внутри страны составляет самостоятельно.

— Я люблю активный отдых, да и вообще считаю себя бесстрашной.

Даже если я приезжаю в ту же Турцию, мне надо попробовать и изучить все по максимуму: в Каппадокии прыгала с парашютом, в Олюденизе летала на параплане. В Таиланде жила в пяти минутах от моря, но мне было куда более интересно изучить страну. В итоге все десять дней я провела в поездках и на экскурсиях, в том числе двухдневных.

Еще до того, как лететь, я стараюсь заранее прошерстить все, узнать, есть ли русскоговорящие гиды, созвониться с ними, все забронировать. Прошлой зимой летала в ОАЭ, так еще в Минске связалась со всеми гидами, и на месте они устроили мне пять или шесть экскурсий. Куда-то и сама ездила — в Парк цветов в Дубае, например. Что там сложного-то? Сел на метро да поехал…

Настолько спокойные рассуждения Людмилы Адамовны могут удивить даже опытных туристов. Ну а ситуация, в которой бабушка прыгает с парашютом где-то в Турции и сама катается по Дубаю, для многих белорусов так и вовсе что-то из категории снов при температуре 39. Спрашиваем у женщины, не случалось ли при таком активном образе жизни в путешествиях каких-нибудь ситуаций, в которых ей пришлось опасаться за свою безопасность. Людмила Адамовна лишь отмахивается: дескать, в любой точке мира полно адекватных и русскоговорящих людей, бояться нечего.

— В том же Таиланде, где я была совершенно одна, опасалась разве что пробовать экзотическую еду: мало ли что случится, потом никто не будет даже знать, где я и что я. В Эмиратах не на шутку испугалась за свою подругу, которая подхватила какой-то вирус. В Испании однажды заблудилась и кое-как смогла найти дорогу обратно. Но больше откровенно стремных ситуаций не припомню: никаких нападений, ограблений и прочего переживать, слава богу, не приходилось.

Ничего не надо бояться. Мой девиз по жизни — «Не боги горшки обжигают». Так что со всем можно справиться, было бы желание.

С возрастом, конечно, начинаешь беспокоиться за здоровье, приходится принимать больше каких-то профилактических мер, чтобы ничего не случилось. Но, пока силы есть, буду продолжать смотреть мир. Хочу вот в Иорданию съездить, в Тунисе было бы интересно побывать. Из Европы еще осталась незакрытой Греция — тоже надо наверстать.

Чаще всего белоруска путешествует в компании подруги, реже — вместе с дочерью. Правда, та, как правило, любит каждый год отдыхать на любимой Шри-Ланке, а Людмиле Адамовне нравится постоянно открывать для себя что-то новенькое. Недавно вот вернулась из первой поездки в Китай: побывала в парке Чжанцзяцзе (это там, где снимали «Аватар») и на Великой стене.

— Еще хочу сказать моим ровесникам, которые размышляют о путешествии, чтобы не думали, что это все стоит каких-то очень уж больших денег. Например, мне поездка в Эмираты обошлась в $750: это дорога туда-обратно и проживание с завтраками. Экскурсии тоже разные бывают, можно найти и что-то подешевле. А на море позагорать — так это вообще бесплатно.

«Неправильно думать, что путешествия — только для молодежи»

Семидесятишестилетние Людмила Михайловна и Петр Иванович — как раз из тех, кто распробовал путешествия только ближе к пенсии. В 2012 году сын взял их в свое свадебное путешествие на Мальдивы — до этого супруги лишь каждый год ездили в Иркутскую область, на родину Людмилы Михайловны, и отдыхали на Байкале. Затем было «боевое крещение» турецким all inclusive. Семидесятипятилетний юбилей Людмилы Михайловны пенсионеры отметили в Берлине — а там понеслось.

— Решили отдохнуть в городе Линдос, что на острове Родос. Он нас, конечно, поразил своей исторической застройкой, людьми, морем, греческой кухней, — рассказывает Петр Иванович. — После этого слетали на остров Корфу, а затем отправились в Рим. Пробыли там всего четыре дня, но такого впечатления пока не получали ни от одного города: там же на каждом шагу, извиняюсь за выражение, артефакты из-под земли торчат! Тот же Колизей можно много раз увидеть на картинках, но вживую — это совсем другое дело. Когда осознаешь, что все это построено больше 2 тыс. лет назад, трудно подобрать слова, чтобы описать восторг.

Мы созваниваемся с супругами во время их очередного отдыха — в этот раз на Майорке. Пенсионеры наперебой делятся эмоциями от архитектуры, людей и атмосферы в столице острова, Пальме, и рассказывают, что совсем скоро улетят в Стокгольм, откуда собираются отправиться в путешествие по Скандинавии.

— Вы, может, думаете, что это мы сами такие продвинутые? Нет, это дети молодцы, что подбивают нас на все это, — скромничает Людмила Михайловна.

Наши еще первые поездки в Турцию — заслуга невестки. Сейчас же за всю логистику отвечает дочь: она бронирует жилье на Booking.com, мониторит дешевые билеты на самолет, заказывает трансферы и держит со всеми связь.

Английского мы, к сожалению, не знаем совсем. На месте пользуемся переводчиком в телефоне. Например, в аэропорту Пальмы попросили молодого человека помочь найти место, откуда отправляется трансферный автобус, и он нас провел. Сами бы, скорее всего, не успели: времени всего час, аэропорт огромный.

Петр Иванович подхватывает разговор, вовсю расхваливая возможности онлайн-переводчика, с помощью которого в их случае оказалось реально и решить некоторые проблемы, и завести новые знакомства.

— Мы приехали в Пальму во время Пасхи. В праздники там ничего не работало, все экскурсионные бюро тоже были закрыты. Я на автобусной остановке обратился к мужчине, включив на переводчике испанский язык. Оказалось, что он болгарин, который знает русский. Предложил поводить нас по центру города.

Еще познакомились с испанцем, который живет в Колумбии. И пообщались с француженкой из Швейцарии. А на ресепшене в отеле администратор, узнав, что мы из Беларуси, включил на своем переводчике белорусский язык. Было очень приятно.

В целом супруги говорят, что с каждым следующим путешествием чувствуют себя за границей увереннее. Людмила Ивановна смеется: мол, постоянно зарекается лететь куда-то снова, но остановиться уже сложно. Тем более близкие продолжают активно провоцировать на новые приключения: в Норвегии, например, бабушку с дедушкой «перехватит» внук, который подготовил целый автомобильный трип по стране.

— Если здоровье позволяет, конечно же, надо путешествовать. Понятное дело, в горы лезть уже, может, и не стоит. Но мы и не собираемся, больше предпочитаем прогуляться по какой-нибудь набережной, посидеть в кафе, посмотреть на людей.

Неправильно думать, что путешествия — это только для молодежи.

Поездив по разным странам, мы сами убедились, что среди туристов есть люди очень преклонного возраста, даже в инвалидных колясках. Старички со старушками идут, за ручки держатся. Это нормально, на это никто даже внимания не обращает.

Супруги не сомневаются, что будут продолжать путешествовать. Правда, в сентябре заканчивается двухлетняя шенгенская виза, но запись в посольство на новую уже давно есть, так что все должно быть нормально. Кроме того, Людмила Михайловна и Петр Иванович прикладывают все усилия, чтобы смотреть мир не мешали проблемы со организмом: занимаются спортом, отхаживают по 10 тыс. шагов в день, оздоравливаются в белорусских санаториях.

— Совет всем, кто хочет начать путешествовать: не откладывайте ничего на старость. И даже на завтра не откладывайте, садитесь и езжайте, — мотивирует Петр Иванович. — За время наших путешествий мы поняли, что мир — это одна большая семья, а вокруг в большинстве своем добрые и порядочные люди. Бояться не надо.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин