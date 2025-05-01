Большинство водителей не знает, что означает этот символ на приборной панели 1.05.2025, 10:17

Дизайн значка может варьироваться от модели к модели.

Пользователи в сети спорят о значении символа с топливным насосом на панели приборов. Одни уверены, что он сообщает о необходимости заправки, другие утверждают, что это указатель стороны бензобака.

О символе на панели приборов рассказал пользователь с ником jooosh8696 на популярном форуме Reddit.

Пользователи соцсетей обсуждают один из самых часто игнорируемых, но крайне полезных символов на приборной панели автомобиля, значок с изображением топливного насоса. Все началось с простого вопроса в социальных сетях: что именно он означает?

«Подруга говорит, что нужно заправляться, когда появляется этот символ. Я думал, он просто показывает, с какой стороны находится крышка бензобака», — спросил один из пользователей.

Этот невинный спор привел к бурной дискуссии. Некоторые утверждали, что символ служит напоминанием о необходимости заправки, другие — что он указывает только на сторону, где расположен лючок бензобака.

«С технической точки зрения, вы оба правы. Я бы заправился, если топлива осталось мало, но и да, стрелка действительно указывает на сторону крышки», — написал один из пользователей.

Другие добавили, что не стоит доводить бак до минимального уровня: «Если бензина остается меньше четверти, лучше заправиться — так вы убережете топливный насос от пересыхания».

Эксперты из Scrap Car Comparison и Insurance Edge пояснили, что в большинстве современных автомобилей рядом с иконкой бензоколонки есть маленькая стрелка. Она указывает, с какой стороны автомобиля находится крышка топливного бака. В старых моделях ее может не быть, но иногда на помощь приходит еще одна деталь — ориентация ручки на значке насоса.

Тем не менее, специалисты предупреждают: не все символы универсальны. Дизайн значка может варьироваться от модели к модели, а некоторые автомобили вовсе не имеют визуальных подсказок.

Почему это важно?

Забыть, с какой стороны находится крышка бензобака, особенно на арендованной или новой машине — дело обычное. Но знание этой маленькой детали может избавить от неудобств на заправке.

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