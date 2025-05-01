Трамп назвал встречу с Зеленским в Ватикане «моментом утешения» 1.05.2025, 10:43

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Президент США также намекнул на перелом в отношении к действиям Кремля.

Президент США Дональд Трамп высказался о своей недавней встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время мероприятий на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане. Глава государства отметил, что это было «моментом утешения».

Об этом сообщает ABC News.

Так американский лидер ответил на просьбу корреспондента Терри Морана прокомментировать «впечатляющую» фотографию, которая «облетела весь мир», на которой Трамп и Зеленский в базилике Святого Петра «разговаривают о мире».

«Этот момент был в определенном смысле моментом утешения, потому что - огромное количество людей погибает. Много его людей погибают», - ответил на это президент США.

Трамп добавил, что «их убивают, и мне это очень плохо».

Отметим, что разговор президентов Украины и США тет-а-тет в Италии 26 апреля стал их первой встречей после ссоры в Овальном кабинете в Вашингтоне в конце февраля.

Интервьюер ABC News высказал предположение, что Трамп, похоже, изменил свое отношение к намерениям российского диктатора Владимира Путина, вспомнив о публикации американского президента в соцсети после разговора с Зеленским в соборе Святого Петра. Тогда американский лидер раскритиковал российские обстрелы городов Украины и добавил, что это «заставляет меня думать, что, возможно, он (Путин, - ред.) не хочет останавливать войну».

Сейчас Трамп согласился с предположением ведущего, и заявил, что «это возможно, конечно».

Вместе с тем президент США добавил, что до сих пор верит, что российский диктатор якобы хочет мира и прекращения войны против Украины.

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