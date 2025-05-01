В Витебске снова случился пожар в торговом центре 1.05.2025, 10:45

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Огонь охватил офисное помещение.

В офисном помещении торгового центра «Омега» в Витебске случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ранним утром 1 мая в Витебске сработала система пожарной сигнализации «Молния» в торговом центре «Омега». Сообщение поступило в МЧС в 3.47. По прибытии на место они обнаружили плотное задымление на четвертом этаже здания. Пожар охватил офисное помещение площадью 6 м², но его удалось оперативно потушить.

В ликвидации возгорания участвовали 56 спасателей и 14 единиц техники. Сообщается, что никто не пострадал. Сейчас проводится проверка причин пожара.

Напомним, в декабре прошлого года крупный пожар в ТЦ «Беларусь» в Витебске привел к пострадавшим и уголовному делу.

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