Пхеньян строит путь в окопы Кремля 2 1.05.2025, 10:49

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Северная Корея начала возведение первого автомобильного моста в Россию.

Возведение моста через реку Туманган на северо-востоке страны началось в среду, пишет британское новостное агентство BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Северная Корея назвала строительство первого автодорожного моста в Россию «значимым» шагом в развитии двусторонних отношений, сообщает госсми КНДР. Он будет расположен рядом с единственным существующим сухопутным соединением между двумя странами — железнодорожным мостом советской эпохи, известным как «Мост дружбы».

Согласно информации российской газеты «Коммерсантъ», завершение строительства запланировано на середину 2026 года.

Строительство моста началось вскоре после того, как КНДР впервые официально подтвердила отправку своих военных для поддержки России в войне против Украины. Это событие стало очередным признаком укрепления отношений между двумя странами, находящимися под жесткими международными санкциями. С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, Москва и Пхеньян заметно сблизились.

Планы по строительству моста были утверждены в ходе визита Путина в Пхеньян в прошлом году, когда он подписал соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнёрстве» с Северной Кореей — это наивысший уровень двусторонних отношений для Москвы.

На церемонии начала строительства российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что мост — это не просто инженерный проект:

«Он символизирует наше общее стремление укреплять дружеские, добрососедские отношения и расширять межрегиональное сотрудничество».

Строительство началось в тот же день, когда южнокорейские депутаты, ссылаясь на данные разведки, заявили, что в боях на стороне России в Украине уже погибли более 600 северокорейских военнослужащих.

В обмен на военную помощь, по словам южнокорейских чиновников, Россия предоставила Пхеньяну технологии в области спутниковой разведки, дронов и систем ПВО.

Ранее на этой неделе Северная Корея заявила, что ее войска помогли «полностью освободить» российский приграничный регион Курск — спустя восемь месяцев после неожиданного рейда украинских сил на эту территорию.

Украина, в свою очередь, утверждает, что ее подразделения по-прежнему находятся в районе Курска.

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