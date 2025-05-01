Названа фамилия мало известного «джентльмена», способного круто изменить ход войны в Украине 1.05.2025, 10:53

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Он войдет в новое правительство Германии.

Один из тех западных политиков, которые рьяно поддерживают Украину и не боятся называть вещи своими именами, станет министром иностранных дел Германии, сообщил политический обозреватель Иван Яковина.

«Первым делом хочу поделиться с вами хорошими новостями из Германии. Там Фридрих Мерц, будущий канцлер этой страны, объявил, что министром иностранных дел Германии станет Йохан Вадефуль. Он известен в Германии как один из самых яростных сторонников Украины. Во всей немецкой политике сложно найти человека более проукраински настроенного, чем этот замечательный джентльмен», - проинформировал своих зрителей журналист.

Иван Яковина рассказал, как может измениться ход войны после назначения нового главы МИД в Германии: «Так вот он является одним из самых громких сторонников передачи Украине крылатых ракет Turus, способных уничтожать мощные и укрепленные здания и объекты, такие как, например, Керченский мост, то есть вот этот вот Йохан Вадефуль, который 100% будет на всех заседаниях правительства немецкого просить, требовать, умолять и заявлять о необходимости отправки этих самых ракет в Украину, что, конечно, очень хорошо. Он называет Россию врагом и говорит, что Россия является главной опасностью для существования Европы».

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