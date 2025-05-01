Совмин предложил ввести новые штрафы за беспилотники в Беларуси 4 1.05.2025, 11:22

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иллюстративное фото

И уголовную ответственность.

Совет министров Беларуси внес на рассмотрение Палаты представителей законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за определенные действия с гражданскими беспилотными летательными аппаратами и авиамоделями. Журналисты Telegraf.news изучили текст проекта и узнали, за что именно законодатели предложили отправлять белорусов в тюрьму на два года.

Если белорусские «депутаты» одобрят проект нового закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной и административной ответственности», то в скором времени Уголовный кодекс Беларуси (УК РБ) может пополниться еще одной статьей — 300-1 «Незаконные действия в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей». Согласно этой статье, белорусам будет грозить уголовное наказание за нарушение требований законодательства по:

ввозу гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей на территорию страны,

хранению,

обороту,

эксплуатации,

их изготовлению.

Квалифицировать эти действия по уголовной статье предлагается, если в подобных нарушениях человека уличат повторно в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

Диапазон предлагаемых наказаний в рамках новой статьи УК РБ достаточно широкий — от общественных работ иштрафа, до исправительных работ на срок до 1 года и ограничения или лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом или без него.

КоАП тоже изменят?

В Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП РБ) также предложили дополнить, в частности, статьей 18.38 — «Нарушение требований по государственному учету и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Статья предусматривает штраф в 20 — 50 базовых величин с конфискацией для физических лиц (для индивидуальных предпринимателей (ИП) – до 100 базовых с конфискацией, юрлиц – до 200 базовых с конфискацией) за следующие действия с беспилотниками:

за ввоз в Беларусь, а также хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей в нарушение требований законодательства;

за нарушение требований по постановке на госучет и снятию с госучета гражданских беспилотных летательных аппаратов;

за полеты гражданских беспилотников без нанесения на него уникального учетного номера гражданского беспилотного летательного аппарата и идентификационной метки класса гражданского беспилотного летательного аппарата,

за управление полетом беспилотника оператором, не прошедшим подготовку операторов гражданских беспилотных летательных аппаратов,

за передачу управления гражданским беспилотным летательным аппаратом лицу, не прошедшему подготовку операторов гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в проекте закона в новой редакции излагается статья 18.35 «Нарушение правил использования воздушного пространства». Во-первых, законодатели предложили увеличить максимальную сумму штрафа за нарушение правил использования воздушного пространства — с 20 до 50 базовых величин для физлиц (для ИП — до 60 базовых, для юрлиц — до 100 базовых).

Также в отдельный пункт в статье выделено нарушение правил использования воздушного пространства с использованием гражданских беспилотников, сверхлегких летательных аппаратов, таких как планеры, дельтапланы, парапланы, и воздушного судна любительской конструкции, аэростатического аппарата или авиамоделей. За это предложили штрафовать на 5 — 50 базовых величин (для ИП — от 10 до 100 базовых, для юрлиц — от 20 до 150 базовых) с конфискацией.

И, наконец, еще одна статья, косвенно связанная с беспилотниками, которую также предложили включить в КоАП РБ — статья 13.36 «Доставка, вручение международных почтовых отправлений или товаров без проведения контроля». Она предусматривает административную ответственность за недоставку международных почтовых отправлений или товаров, следующих в адрес физлиц и ввезенных из стран ЕАЭС, в место проведения контроля либо вручение их физлицу без проведения должного контроля. За это предлагается выписывать штраф в размере от 10% до 25% стоимости предмета административного правонарушения (для ИП и юрлиц — до 50% от стоимости).

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