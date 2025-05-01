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Москва ждет обвала нефтяных цен на 25%

  • 1.05.2025, 11:24
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Москва ждет обвала нефтяных цен на 25%

Как это повлияет на ее военный бюджет?

Министерство финансов России повысило прогноз дефицита бюджета на 2025 год до 1,7% от ВВП с ранее ожидавшихся 0,5%. Это связано с ожиданиями продолжительного периода низких цен на нефть и газ.

Об этом сообщает Reuters.

Прогноз по доходам от нефти и газа был снижен на 24% до 8,32 трлн рублей (101,47 млрд долларов). Кроме того, план расходов на 2025 год был увеличен на 830 млрд рублей.

Рекордные военные расходы сохраняются

Россия уже увеличила государственные расходы на оборону в 2025 году на четверть - до 6,3% ВВП, что стало самым высоким уровнем со времен Холодной войны. Это связано с продолжающейся войной против Украины, которая уже длится четвертый год.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что расходы на оборону пересматриваться не будут.

«Бюджетные приоритеты остаются неизменными. Это - социальная поддержка граждан, финансирование обороны и безопасности государства, поддержка семей участников «специальной военной операции», - сказал он, комментируя увеличение дефицита.

Рост дефицита превысил ожидания аналитиков

Повышенный прогноз был опубликован накануне длинных праздников - 1 и 9 мая, когда большинство жителей России уезжают за город, и вряд ли обратили внимание на новость. Прогноз превзошел ожидания аналитиков, которые предполагали дефицит на уровне 1,5% ВВП.

Многие эксперты считают, что в дальнейшем правительству не останется иного выхода, кроме как повышать налоги, урезать чувствительные социальные расходы и активно занимать средства, если оно хочет сбалансировать будущие бюджеты без сокращения оборонных трат.

Повышение налогов уже началось

В этом году на России уже были повышены некоторые ключевые налоги, включая социально чувствительный подоходный налог и налог на прибыль компаний. Владимир Путин считает сбалансированные бюджеты, низкий уровень долга и налогов своими главными достижениями за 25 лет пребывания у власти.

Последствия торговых войн

Прочные государственные финансы ранее помогали России переживать глобальные кризисы, но в 2025 году ситуацию осложняют растущие издержки войны против Украины и западные санкции.

Мировой экономический спад, вызванный торговыми войнами, снижает спрос на нефть и тянет цены вниз - в апреле нефть подешевела более чем на 11%.

Минфин пересмотрел среднюю цену нефти, заложенную в расчеты бюджета 2025 года, до 56 за баррель с прежних 69,70 долларов за баррель. Однако Силуанов заверил, что планируемые расходы не пострадают.

«Все, что запланировано в бюджете, включая реализацию национальных целей развития, будет выполнено вне зависимости от внешней конъюнктуры», - отметил министр.

Прогнозы Минэкономики: риски из-за протекционизма США

В тот же день Минэкономики РФ впервые опубликовало сценарии высокого риска, согласно которым международные торговые войны, вызванные протекционистской политикой США, являются ключевой угрозой для российской экономики.

В рамках негативного сценария рост экономики России в 2025 году ожидается на уровне 1,8%, по сравнению с 2,5% в базовом прогнозе, который большинство экономистов считают слишком оптимистичным. В 2024 году экономика выросла на 4,3%.

«Сценарий предполагает эскалацию торговых войн и более значительное замедление глобальной экономики, что снизит мировой спрос и цены на нефть и другие традиционные товары российского экспорта», - говорится в документе министерства.

Формирование финансовой подушки

Силуанов также выразил намерение откладывать больше нефтяных доходов в резервный фонд и формировать финансовую подушку на случай дальнейшей турбулентности в мировой экономике. Для этого предполагается снижение так называемой «средней цены отсечения» нефти - уровня, выше которого все дополнительные доходы от экспорта сырья направляются в резервы.

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