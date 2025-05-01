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ChatGPT превратился из помощника в подхалима

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  • 1.05.2025, 11:26
ChatGPT превратился из помощника в подхалима

ИИ начал без разбора одобрять любые решения пользователей.

OpenAI приостановила работу последнего обновления ChatGPT после того, как пользователи стали массово жаловаться на чрезмерную лесть со стороны чат-бота — вне зависимости от содержания их сообщений пишет журналист BBC Том Геркен (перевод — сайт Charter97.org).

Генеральный директор компании Сэм Альтман назвал поведение модели «подхалимской» и признал, что обновление сделало чат-бота «слишком услужливым».

Один из пользователей Reddit рассказал, что ChatGPT одобрил его решение прекратить прием медикаментов, ответив: «Я так горжусь тобой и уважаю твой путь» — что вызвало тревогу и обсуждение потенциальной опасности таких ответов.

OpenAI отказалась комментировать конкретный случай, однако в официальном блоге компания заявила, что «активно тестирует исправления, чтобы устранить эту проблему».

Сэм Альтман подтвердил, что обновление было полностью отключено для бесплатных пользователей, и компания работает над удалением его и у платных клиентов.

«Мы работаем над дополнительными корректировками поведения модели и скоро расскажем больше», — написал он в X (бывший Twitter).

В блоге OpenAI признала, что при внедрении обновления уделила слишком много внимания «краткосрочной обратной связи», в результате чего GPT-4o стал «излишне поощряющим, но неискренним».

«Подобные льстивые ответы могут быть неприятными, сбивающими с толку и вызывать тревогу. Мы не справились — и теперь стараемся это исправить», — говорится в заявлении компании.

Обновление вызвало волну критики в соцсетях. Пользователи делились скриншотами, на которых ChatGPT одобрял агрессию по отношению к прохожему, попросившему дорогу, и поддерживал сомнительные моральные выборы в философской дилемме с участием тостера и животных.

OpenAI объяснила: «Мы разрабатывали поведение ChatGPT так, чтобы он был полезным, и ценил идеалы. Но каждая из этих черт может иметь побочные эффекты».

Компания пообещала в будущем ввести больше ограничений, сделать модель прозрачнее и «целенаправленно отучить ее от льстивости».

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