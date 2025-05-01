Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде 1.05.2025, 11:45

Белорусская теннисистка обыграла украинку.

Белоруска Арина Соболенко, лидирующая в мировом рейтинге теннисисток, вышла в полуфинал престижного турнира серии WTA 1000 – Mutua Madrid Open.

В четвертьфинальном поединке она обыграла украинку Марту Костюк, занимающую 36-е место в топе.

Итоговый счет матча – 7:6 (7:4), 7:6 (9:7) в пользу Соболенко.

В полуфинале турнира соперницей белоруски станет еще одна представительница Украины – Элина Свитолина, 17-я ракетка мира.

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