Трампу можно говорить «нет» Сергей Фурса

1.05.2025, 11:56

Сергей Фурса

После этого как раз и начинается нормальный разговор.

Хорошо, что у Трампа есть теперь бумажка, с которой он будет бегать и доказывать, какой он мастер переговоров. Нам не жалко. Первая сделка, между прочим. Сначала он прикрыл гендерно нейтральные туалеты в Белом доме, потом восстановил напор в душе до уровня времен своей молодости. А теперь подписал соглашение с Украиной. Но дайте ему еще 100 дней. Может еще что-то будет интересного. Но именно эта бумажка, именно наличие этой бумажки, и была основным драйвером давления на Украину. Трамп хотел бумажку, его приспешники хотели сделать его счастливым. И обеспечить ему наконец славу лучшего переговорщика в истории.

А где-то в Киеве будет тихо улыбаться Тарас Качка и другие украинские переговорщики. Сумевшие превратить безумное по своей наглости предложение Трампа в приемлемую сделку. Которое не только не обременяет Украину, не унижает украинцев, но и не мешает европейской интеграции.

Будет ли от этого соглашение какой-то экономический эффект? Скорее всего, нет. Возможно оно станет психологическим фактором поддержки желания инвестировать в Украину после войны. А может и не станет. Но точно это уже не соглашение о вреде, это не соглашение о колониальной зависимости. Это не соглашение, где мы признаем мнимый долг, нарисованный себе в голове Трампа, и выплачиваем его до конца своих дней. Все эти притязания Трампа исчезли из финальной версии. Хотя он и продолжает теперь всем рассказывать, что теперь сможет компенсировать расходы американских налогоплательщиков. Ну что ж, пусть рассказывает.

Есть ли в этом соглашении гарантии безопасности? Нет. Но их и не ждали. И конечно мы не покупаемся на разговоры американского министра финансов, что это соглашение дает какой-то сигнал Путину или что оно само по себе является гарантией безопасности. Конечно, нет. Хотя, с другой стороны, чем больше будет американских инвесторов в Украине, тем больше в будущем у нас будет лобби в Вашингтоне. Что не помешает. Как и для украинской экономики не помешают сами американские инвестиции. Более того, мы в них крайне нуждаемся. К сожалению, это соглашение и не об этом тоже.

Может ли это соглашение стать базой для дальнейшей военной поддержки со стороны США? Теоретически может. Но теоретически. Однако на практике как-то совпало, что Трамп разблокировал соглашения о продаже оружия Украине. То ли соглашение виновато, то ли воздух в Риме, а может до Трампа наконец дошло, что он выглядит не очень привлекательно, когда Путин вертит его на конце своего … телефона.

А еще мы в который раз убедились, что Трампу можно говорить «нет». Когда он предлагает что-то, что явно противоречит национальным интересам. И после этого не происходит конец света. После этого как раз и начинается нормальный разговор.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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