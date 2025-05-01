Евгений Магда: С территории Беларуси может быть нанесен ракетный удар по стране НАТО 1.05.2025, 12:09

Евгений Магда

Альянс должен реагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этим летом Россия «что-то готовит в Беларуси под видом военных учений».

Что именно имел в виду президент Украины? Об этом сайт Charter97.org поговорил с руководителем украинского Института мировой политики Евгением Магдой:

— Считаю, что это попытка Владимира Зеленского привлечь внимание стран НАТО к ситуации в Балто-Черноморском регионе. У меня на этот счет есть свое мнение, которое отличается от президентского. Дело в том, что вопрос о возможном использовании учений «Запад» как прикрытия для агрессии против стран ЕС и НАТО поднимается не первый год — он актуален с 2017 года, остается постоянной темой обсуждения. Помните Вейшнорию и все такое?

Думаю, что это скорее геополитическое заявление, цель которого — показать, что существуют определенные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и поэтому страны Балто-Черноморского региона должны быть более мобилизованы, если можно так сказать. Мне кажется, что Польша и страны Балтии в этом плане и так на чеку.

Другой вопрос — если у НАТО нет четкого видения, как действовать в случае атаки на Сувалкский коридор, тогда возникает закономерный вопрос о способности Альянса вообще эффективно противостоять России. Возможно, звучит немного резко, но тема так долго уже обсуждается, и Альянс, объединяющий более миллиарда человек, являющийся крупнейшим военно-политическим блоком в мире, должен наконец начать соответствующим образом реагировать.

Полагаю, что в современном мире очень тяжело сосредоточить достаточное количество войск для осуществления полноценного вторжения. Но вот применение гибридных методов, соединение военно-политических методов и информационного воздействия, в данной ситуации вполне реально. Это важно учитывать.

Конец лета — начало осени будут традиционно тревожными. Хочу напомнить один момент, который, на мой взгляд, часто упускают из виду, особенно в Украине. Например, учения «Запад» в 2021-м году не привели к непосредственному вторжению в Украину. Тогда был миграционный кризис — он служил своего рода дымовой завесой. А непосредственно вторжению способствовали учения «Союзная решимость», которые объявил Лукашенко в январе 2022-го года.

— В 2021-м году был миграционный кризис, а сейчас появилась информация, что Лукашенко планирует пригласить 150 тысяч пакистанцев в Беларусь.

— Если брать контекст приглашения пакистанцев, то в свете последних событий в отношениях между Индией и Пакистаном вероятность такого сценария ослабилась. Контекст изменился, и возможность перемещения такого количества пакистанцев в Беларусь сейчас выглядит не слишком реалистично.

— Если говорить про гибридные методы, то что именно может произойти во время учений?

— Например, с территории Беларуси может быть нанесен ракетный удар по одной из стран НАТО или захват части их территории, Польши или Литвы в первую очередь. И сделано это может быть военнослужащими не в российской форме, а в белорусской.

Это будет правда очень интересное развитие событий. При этом Россия и Беларусь уже связаны договором о коллективной обороне, а как на это отреагируют страны НАТО — хороший вопрос. Ответ станет ясен, наверное, только после саммита НАТО в Гааге. На сегодняшний момент трудно об этом говорить.

— Как будет действовать Лукашенко?

— У режима Лукашенко сейчас начинается «заокеанское танго» с Соединенными Штатами. Иначе бы он просто не отпустил Юрия Зенковича. Думаю, Лукашенко сейчас своими маневрами пытается уменьшить зависимость от России и показать, что он не такой уж и прокремлевский.

Не знаю, насколько ему поверят, но такие попытки очевидны.

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