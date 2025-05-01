Харрис выступила с резкой критикой Трампа 2 1.05.2025, 12:22

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Камала Харрис

Демократка впервые прокомментировала политику президента США.

Бывший вице-президент США Камала Харрис выступила с острой критикой в сторону президента Дональда Трампа. Это произошло впервые после выборов 2024 года, которые она проиграла.

Об этом сообщает The Guardian.

Демократка выступила на мероприятии в Сан-Франциско к 20-й годовщине основания Emerge America — организации, которая поощряет женщин-демократок к карьере политика и баллотированию на выборные должности.

Харрис во время своей речи резко раскритиковала первые 100 дней Трампа у власти. Как пишут СМИ, это выступление Харрис стало самым мощным с момента возвращения Трампа в Белый дом. Фактически оно ознаменовало возвращение Харрис на политическую арену. После проигрыша на выборах она долгое время хранила молчание.

Камала Харрис во время выступления заявила, что страна наблюдает «полный отказ президента от самых высоких идеалов Америки». Она похвалила лидеров и институты, которые сопротивляются Трампу и его политике - от членов Конгресса до судей, которые, как сказала демократ, «поддерживают верховенство права перед лицом тех, кто хочет их посадить», университетов, которые не подчиняются «неконституционным требованиям», и обычных американцев.

Политик также обвинила Трампа в преднамеренном запугивании и распространении хаоса для укрепления собственной власти.

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