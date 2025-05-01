В Беларусь идут заморозки 2 1.05.2025, 12:29

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Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня.

В ночь на 2 мая на большей части территории заморозки 0… -5°С, местами минимальная температура воздуха +1+4°С; максимальная днем от +13°С на востоке до +22°С на западе.

3 мая погоду будет определять система фронтальных разделов, которая перемещается с юга Балтийского моря. На большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы.

Ночью от +3°С на востоке до +12°С на юго-западе, днём +15+22°С.

4 мая ожидаются сложные погодные условия. Будет преимущественно облачно. На большей части территории дожди, местами сильные дожди, утром и днём грозы. Ветер местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2 +8°С, по южной половине +9+13°С, днём от +7°С на северо-западе до +24°С на юго-востоке.

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