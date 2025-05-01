Украина начала эффективнее громить дронами россиян

Украина начала эффективнее громить дронами россиян1
- 1.05.2025, 12:36
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За месяц уничтожено 83 тысячи целей.
В апреле подразделения беспилотных систем Украины увеличили количество поражения вражеских целей. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«По данным командования СБС ВСУ, в течение месяца нашими дронами поражено и уничтожено более 83 тыс. целей - это на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения выросла еще на 5%», — написал Сырский.
Он также сообщил, что провел совещание по вопросам беспилотных систем, привлекая к участию широкий круг командиров подразделений БпАК.
«В своих выступлениях они поделились уникальным опытом применения дронов и достижения лучших результатов. Их боевой опыт, организационные и технологические «ноу-хау», предложения по решению проблемных вопросов — самое ценное в таких мероприятиях. Направление БпЛА для нас приоритетное, поскольку оно позволяет сдерживать врага и уничтожать его на расстоянии, сохраняя жизнь и здоровье нашей пехоты», — добавил Сырский.