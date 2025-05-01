закрыть
1 мая 2025, четверг, 13:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина начала эффективнее громить дронами россиян

1
  • 1.05.2025, 12:36
  • 1,340
Украина начала эффективнее громить дронами россиян

За месяц уничтожено 83 тысячи целей.

В апреле подразделения беспилотных систем Украины увеличили количество поражения вражеских целей. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«По данным командования СБС ВСУ, в течение месяца нашими дронами поражено и уничтожено более 83 тыс. целей - это на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения выросла еще на 5%», — написал Сырский.

Он также сообщил, что провел совещание по вопросам беспилотных систем, привлекая к участию широкий круг командиров подразделений БпАК.

«В своих выступлениях они поделились уникальным опытом применения дронов и достижения лучших результатов. Их боевой опыт, организационные и технологические «ноу-хау», предложения по решению проблемных вопросов — самое ценное в таких мероприятиях. Направление БпЛА для нас приоритетное, поскольку оно позволяет сдерживать врага и уничтожать его на расстоянии, сохраняя жизнь и здоровье нашей пехоты», — добавил Сырский.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин