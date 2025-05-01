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«Их что, воздухом накачивают?»

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  • 1.05.2025, 12:43
  • 2,494
«Их что, воздухом накачивают?»

Белорусы жалуются на «пустые» пельмени.

На фоне дефицита картошки в Беларуси потребители столкнулись с новой проблемой — некачественными пельменями.

Мужчина пожаловался на продукцию «Бабушка Аня»: сваренные пельмени оказались невкусными, а в разрезе — почти пустыми.

«Их что, воздухом накачивают?» — возмутился он в опубликованном видео.

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