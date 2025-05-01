«Их что, воздухом накачивают?»16
- 1.05.2025, 12:43
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Белорусы жалуются на «пустые» пельмени.
На фоне дефицита картошки в Беларуси потребители столкнулись с новой проблемой — некачественными пельменями.
Мужчина пожаловался на продукцию «Бабушка Аня»: сваренные пельмени оказались невкусными, а в разрезе — почти пустыми.
«Их что, воздухом накачивают?» — возмутился он в опубликованном видео.
Белорусы жалуются на «пустые» пельмени: «Их что, воздухом накачивают?»— Сharter97.org (@charter_97) April 30, 2025
На фоне дефицита картошки в Беларуси потребители столкнулись с новой проблемой — некачественными пельменями.
Мужчина пожаловался на продукцию «Бабушка Аня»: сваренные пельмени оказались невкусными, а в… pic.twitter.com/5YO5UpNE0i