Украинские F-16 в деле: боевые вылеты против России каждый день 1 1.05.2025, 12:52

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Американский генерал рассказал, что происходит в украинском небе.

Недавно глава Европейского командования США генерал Кристофер Каволи заявил на заседании Комитета по вооруженным силам Сената США, что украинские истребители F-16 ежедневно выполняют как наступательные, так и оборонительные боевые операции в воздушном пространстве Украины, пишет бывший морской пехотинец США Алекс Холлингс в статье для 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

F-16 успешно сбивают российские крылатые ракеты и дроны, а также наносят удары по позициям российских войск на передовой. Они вооружены высокоточными боеприпасами, такими как малогабаритные управляемые бомбы GBU-39.

Один из украинских пилотов, имя которого не раскрывается, высоко оценил эффективность F-16 по сравнению с устаревшими советскими истребителями, отметив высокую точность ракетных ударов и возможность совершать несколько вылетов в день.

Однако подробности о применении и размещении F-16 держатся в строжайшем секрете — в силу их уязвимости на земле, особенно во время стоянки между вылетами.

Несмотря на впечатляющие боевые показатели F-16 и Mirage 2000, украинское командование подчеркивает — стране по-прежнему остро не хватает систем ПВО для защиты от массированных атак России.

Хотя о боевых операциях F-16 в Украине официально сообщается редко, новые подробности начали просачиваться в открытый доступ.

По словам генерала Каволи, F-16 сбивают значительное количество российских крылатых ракет, которые летают на дозвуковых скоростях и траекторией полета часто напоминают тактические самолеты.

Однако F-16 участвуют и в наступательных действиях на востоке Украины, нанося удары по российским позициям на передовой. Каволи не уточнил, сколько истребителей уже задействовано, но отметил, что европейские партнеры продолжают поставки.

Судя по открытым источникам, Украине пообещали как минимум 85 истребителей F-16, однако точное количество уже переданных самолетов пока неизвестно. Зарегистрированы два случая потери F-16, один из них, возможно, из-за ошибки своих.

F-16 считается одним из самых эффективных и распространенных истребителей четвертого поколения в мире, что делает его отличным выбором для Украины — примерно два десятка стран могут поставлять комплектующие и сами аппараты.

Но F-16 может взлетать только с длинных и хорошо подготовленных полос, а также особенно уязвим во время стоянки. Именно поэтому Украина сохраняет секретность относительно количества и мест базирования западных истребителей, чтобы не дать России возможность атаковать их крылатыми или баллистических ракетами большой дальности.

Более месяца назад один из украинских пилотов выступил с официальным заявлением, в котором сравнил F-16 с советскими Су-27 и МиГ-29, используемыми с начала полномасштабного вторжения. По его словам, западные истребители обеспечивают значительно лучшую интеграцию систем наведения и вооружения.

По словам этого пилота, около 80% ракет, запущенных с F-16, достигают целей, даже в условиях хаоса на поле боя. Он также отметил, что эти самолеты эффективно перехватывают воздушные цели, включая крылатые ракеты и иранские дроны-камикадзе Shahed-136, известные в России как «Герань-2».

Пилот добавил, что основная задача истребителей — защита критически важной инфраструктуры, однако они также атакуют цели на «оперативно-тактической глубине» оккупированных территорий.

Несмотря на высокую эффективность F-16 и других западных истребителей, в том числе французских Mirage 2000, украинские военные по-прежнему требуют больше систем ПВО. Это показывает, насколько тяжелую и изнурительную борьбу за независимость ведет Украина — даже на фоне обсуждений временного перемирия, инициированного США.

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